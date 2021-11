85 autres cas de COVID-19 et 5 nouvelles hospitalisations au Nouveau-Brunswick

Il y a samedi 61 patients hospitalisés après avoir contracté le virus. Deux ont quitté les soins intensifs depuis vendredi, mais 16 s’y trouvent toujours.

En une semaine, le nombre d’hospitalisations liées à la COVID a bondi de 50 %, passant de 30 à 45 personnes hospitalisées.

Le gouvernement provincial a signalé samedi la découverte de 85 nouveaux cas de COVID-19, dont 24 chez des Néo-Brunswickois âgés de 19 ans ou moins.

Les 85 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 29

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 22

Zone 3 (région de Fredericton) : 12

Zone 4 (région d'Edmundston) : 0

Zone 5 (région de Campbellton) : 2

Zone 6 (région de Bathurst) : 3

Zone 7 (région de Miramichi) : 17

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des autorités de santé publique est en légère hausse. Ce total passe de 787 à 793 cas actifs.

Vaccination des 5 à 11 ans : forte demande

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick se satisfait samedi de la réponse au lancement de la vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19.

Récemment approuvé par Santé Canada, le vaccin Comirnaty destiné aux enfants de groupe d’âge a commencé à être administré vendredi dans la province, et ailleurs en Atlantique.

Le gouvernement néo-brunswickois indique que 10 000 rendez-vous ont été pris. Vu la forte demande , des cliniques pour la vaccination des 5 à 11 ans ont été ajoutées dans les régions de Moncton et de Fredericton.

Chez les 12 ans et plus, pour qui le vaccin contre la COVID est disponible depuis plusieurs mois, le taux de pleine vaccination (deux doses) des personnes admissibles s’élève à 88 % au Nouveau-Brunswick.

Plus de 93 % des individus admissibles âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une première dose.