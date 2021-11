Attirer et retenir la main-d’œuvre, le grand chantier du préfet de la MRC de La Matanie

La rétention et l’attraction de la main-d'œuvre constituent la priorité du préfet de la MRC de la Matanie et maire de Sainte-Félicité, Andrew Turcotte, qui a été élu pour un deuxième mandat consécutif.

Ce que je veux, c’est avoir le plus de monde possible qui viennent habiter dans nos municipalités , explique-t-il.

Il conçoit ce défi comme étant étroitement lié au développement économique de la région.

« Si on a une bonne économie, de bons emplois, on a du monde heureux, du monde qui peut venir habiter ici. » — Une citation de Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie

Pour ce faire, le préfet mise sur le nouvel organisme Développement économique Matanie, lancé en novembre 2020, qui a aussi pour mandat de soutenir les entreprises dans le recrutement de la main-d'œuvre.

Il vante aussi les nombreux atouts de la région pour attirer les touristes. On a beaucoup de choses à découvrir en Matanie, qu’il faut faire découvrir aux autres aussi; c’est ce que j’adore de la Matanie , explique-t-il.

Le défi des places en garderie

Avec plus de 250 places manquantes en service de garde, Andrew Turcotte se dit préoccupé par ce problème.

Une garderie temporaire a d’ailleurs été mise en place à l’automne pour faire face à la forte demande de places en service de garde, notamment à la suite de la fermeture de la garderie Les Minis Explorateurs de Matane.

Il note aussi que plusieurs personnes avec une garderie en milieu familial ont cessé leur activité durant la pandémie de COVID-19.

Toutefois, la construction d’une nouvelle installation par le CPECentre de la petite enfance de Matane va bon train, selon le préfet, qui se réjouit aussi du développement d’un quatrième établissement.

Il y a d’autres projets qui sont à travailler encore avec la directrice générale du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers. Elle a de bonnes idées, je ne suis pas inquiet pour ça. Elle va être capable de nous dénicher quelque chose pour accommoder le plus de personnes possible , croit-il.

Consolider l’entente sur le service incendie

La question du service incendie en Matanie va encore être à l’ordre du jour du préfet et des maires de la MRC pour les prochains mois.

Une entente d’une durée de trois ans a été signée en 2020 avec 7 des 11 municipalités de son territoire pour le service de protection des incendies.

Il faut travailler encore à regarder à renouveler cette entente, mais aussi peut-être à s’unir pour mieux desservir la population, surtout avec un souci d’économie. Le gouvernement demande plus d’exigences, mais ça coûte de plus en plus cher aux municipalités aussi , explique-t-il.

Par ailleurs, Andrew Turcotte se réjouit de l’achalandage qu’a connu le service de transport en commun dans la MRCMunicipalité régionale de comté .

On avait un très bon achalandage en 2019, avec plus de 50 000 déplacements. En 2020, on a eu une certaine baisse avec la pandémie, mais on reprend en 2021 , détaille-t-il.

Il salue aussi l'arrivée à Matane de l'entreprise STACESaint-Augustin Canada Electric , qui a racheté en octobre l'usine Enercon.

Concernant la position des membres de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) de s’entendre pour demander la réinscription du prolongement de l'autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures (PQI), Andrew Turcotte n’a pas souhaité commenter davantage.

Réélu sans opposition à la mairie de Sainte-Félicité lors des élections municipales de novembre, Andrew Turcotte est maire depuis 2018 et préfet depuis 2019.

Steve Castonguay, maire de Saint-Léandre, a été nommé à titre de préfet suppléant.