Abbotsford espère que ses digues résisteront à la nouvelle rivière atmosphérique

De nombreux habitants de cette ville à l’est de Vancouver ont dû quitter leurs maisons et l’Armée canadienne travaille d’arrache-pied pour protéger la municipalité.

Justin Trudeau s'y est rendu vendredi.

Ce que l’on ne sait pas, c’est combien d’eau viendra du sud de la frontière. La pluie, on peut la maîtriser, j’en suis assez confiant , a dit le maire Henry Braun, en point de presse samedi sous la pluie. Mais on ne peut gérer la situation si le fleuve Nooksack déborde et commence à se déverser à nouveau dans [le secteur de] Sumas Prairie.

En raison d’avertissements de pluies, le gouvernement provincial a fermé temporairement plusieurs routes importantes, coupant à nouveau le Grand Vancouver du reste du pays.

Sur une note plus positive, la situation à Abbotsford est restée stable vendredi et samedi matin. Les infrastructures, dont une digue réparée et renforcée, tiennent, et la station de pompage Barrowtown fonctionne à plein rendement. En 24 heures, les eaux dans le secteur de Sumas Prairie ont baissé d’une vingtaine de centimètres.

Toutefois, la nouvelle rivière atmosphérique doit déverser jusqu’à 120 millimètres sur Abbotsford et d'autres secteurs du sud-ouest de la province, samedi et dimanche, selon Environnement Canada. De plus, une troisième rivière atmosphérique en deux semaines est attendue mardi.

« Nous restons extrêmement consternés par rapport aux événements météorologiques qui s’en viennent et l’impact qu’ils auront sur l’état des inondations. » — Une citation de Henry Braun, maire d'Abbotsford

Par ailleurs, Henry Braun souligne qu'aucun ordre d'évacuation ne serait levé avant le milieu de la semaine prochaine, et que les Forces armées canadiennes resteraient sur place aussi longtemps que cela est nécessaire. Les militaires ont d’ailleurs terminé d'aligner des sacs de sable autour du village de Huntington, samedi après-midi.

Alors que les réparations d'une digue sont terminées à 95 %, les travaux se poursuivent pour la rehausser de 50 cm sur une étendue de 6 à 7 km près de la station de pompage.

Le maire dit aussi qu’il est primordial que le soutien d'Ottawa et de la province reste constant, car si jamais la station de pompage venait à cesser de fonctionner, plus de 2 m d’eau pourraient recouvrir la Transcanadienne pendant des mois.

Un fermier poussé au bout de ses limites

Ailleurs dans la vallée du Fraser, des fermiers qui ont déjà subi d'énormes pertes protègent à nouveau leurs animaux des pluies. C'est ainsi le cas de Derek Lewis, à Chilliwack, dont la maison a été complètement inondée il y a deux semaines : J’ai perdu ma maison. Tous les contenus sont partis .

L’éleveur de canards et de poulets a réussi à sauver la majorité de ses 7000 volailles, mais il en a perdu des centaines. Les dommages à sa propriété s’élèvent à des centaines de milliers de dollars, dit-il.

« C’est tout ce que je possède. J’ai tout investi dans ma propriété. Je ne peux tout simplement pas partir. » — Une citation de Derek Lewis, éleveur de canards et de poulets

Si son épouse et sa fille sont parties à l’hôtel, il restera avec sa volaille à nouveau cette nuit et guettera le niveau des eaux.

Quand on est un fermier, on n'a pas l'option de partir, dit-il. Je suis le dernier à rester en place. Je dois être là pour prendre soin de mes animaux.

Un ami lui a créé une collecte GoFundMe pour le soutenir.

Derek Lewis, un fermier de Chilliwack, a presque tout perdu lors des inondations la semaine dernière, et se prépare à la possibilité d'autres inondations. Photo : Radio-Canada

Merrit, toujours pas sorti du tunnel

Dans la région de l'intérieur, la rivière qui traverse Merritt, à 200 kilomètres de Vancouver, pourrait à nouveau déborder de son lit.

La majorité des 7000 résidents de cette petite ville ne peuvent toujours pas revenir chez eux, 12 jours après avoir été forcés de partir. Un nouvel avertissement d’inondation a été émis pour Merritt, la basse vallée du Fraser et la côte sud.

Les résidents de Merritt qui ont pu retrouver leur domicile sont toujours touchés par un avis d’ébullition. D'autres, comme Donna Rae, qui ne peuvent pas rentrer, s'impatientent.

« Je croyais pouvoir sauver certaines choses. Mais plus long ça dure, moins il y a de chances qu'il me reste quelque chose à sauver. » — Une citation de Donna Rae, résidente évacuée de Merritt

Les gouvernements provincial et fédéral ont décidé d’égaliser tous les dons à la campagne de collecte de fonds pour les inondations de la Croix-Rouge pendant un mois, ce qui a l’effet de tripler le montant de chaque don collecté.

Avec les informations de Timothé Matte-Bergeron, Sophie Chevance et Mirna Djukic