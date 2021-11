COVID-19 : 45 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire à Ottawa

Ce bilan pandémique porte le total à 31 882 cas et 618 décès depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Il y a 310 infections considérées comme actives dans la capitale nationale.

L’état de santé de 10 Ottaviens nécessite une hospitalisation, mais aucun d’entre eux n’est aux soins intensifs.

À l’échelle provinciale, l’Ontario compte 854 nouvelles infections et 2 morts supplémentaires en Ontario

Au Québec, la province fait état de 1171 nouveaux cas de COVID-19 et de 3 décès supplémentaires.

Aux quatre coins de la planète, on surveille l’évolution du variant Omicron. Détecté pour la première fois le 9 novembre en Afrique du Sud, il a déjà gagné l’Europe. Des cas ont été détectés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Vendredi, le gouvernement fédéral a choisi de bloquer l’entrée des voyageurs provenant de 7 pays d’Afrique.

Au moment de publier, aucune infection du variant Omicron n’a été détectée au Canada.

Les données du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais et celles du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BESO) ne sont pas disponibles la fin de semaine, mais le seront dès lundi.