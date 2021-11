Un groupe de musiciens autochtones du Labrador honoré pour l’ensemble de sa carrière

Le groupe The Flummies existe depuis 1978. Actuellement formé de quatre musiciens, le groupe a lancé son plus récent album en 2021.

Le disque Brothers on the River est dédié à Alton Best, qui a joué avec le groupe jusqu'à ses 77 ans.

Les membres du groupe original The Flummies en visite à Muskrat en 2003. Photo : Radio-Canada / Contribution : The Flummies

Le groupe propose des gigues et des reels joués à l'accordéon, ainsi que des airs traditionnels et des musiques inspirées du style country.

Selon Leander Baikie, le groupe apprécie cette reconnaissance décernée chez lui, après toutes ces années.

Le groupe est reconnaissant, mais pour M. Baikie, les prix ne l'emportent pas sur le plaisir de faire de la musique, de la diffuser et de jouer pour de petites communautés.

Il indique que dans certaines contrées dans le Nord, les musiciens reçoivent un accueil digne de vedettes de rock.

Les gens sont enthousiastes de voir un groupe de la province. Nous jouons de l'accordéon pour les faire danser , laisse entendre M. Baikie.

« C'est ce qu'il y a de mieux pour un musicien en tournée, de semer la joie. » — Une citation de Leander Baikie

Les musiciens du Labrador à l'honneur

C'est la deuxième année d'affilée que des musiciens du Labrador remportent le prix Music NL récompensant l'ensemble d'une carrière musicale.

L'orchestre Nain Brass Band et la chorale Nain Moravian Church Choir se sont partagé le titre en 2020.

Selon la directrice de Music NL, Rhonda Tulk-Lane, l'association a établi ses choix au terme de recherches rigoureuses et de discussions avec les acteurs sur le terrain.

Nous avons tenu compte de la longévité [des artistes], l'histoire, la culture et les airs traditionnels du Labrador. C'est tellement riche que le moment nous semblait tout indiqué [pour une récompense].

La Semaine provinciale de la musique lancée

La remise des prix lance la Semaine de la musique à Terre-Neuve-et-Labrador, qui commence lundi et se poursuit jusqu'au 5 décembre.

L'événement qui se déroule dans la capitale, Saint-Jean, propose des ateliers et des rencontres, en personne et en ligne.

Un atelier sur le processus créatif animé par le producteur Justin Gray vise à renseigner les artistes sur les à-côtés de la musique, incluant la recherche de financement et l'art de la négociation.