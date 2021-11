Industrie du sexe : onde de choc à Québec après un féminicide dans la métropole

Le drame est survenu dans la nuit du 4 au 5 novembre. Ce n’est que trois semaines plus tard, à la suite d’un article paru dans le Journal de Montréal, qu’on apprend que la victime est une femme qui résidait à Québec.

Son agresseur, Daniel Schlafman, 31 ans, est le fils du propriétaire de la fabrique Fairmount Bagel.

L’onde de choc est palpable, selon Geneviève Quinty, directrice générale du Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ). Cette dernière confirme que la victime de 25 ans travaillait dans un établissement érotique de la capitale.

Pour les travailleuses du milieu, il est impossible de ne pas penser au meurtre de Marylène Levesque, en janvier 2020. Cette femme de 22 ans a été violemment tuée par son client dans une chambre d’hôtel de Sainte-Foy.

Selon nos informations, la victime ne travaillait pas au même salon de massage que Marylène Levesque.

Un client dangereux

L’équipe du PIPQProjet Intervention Prostitution Québec réfléchit à différentes options pour aider les femmes à obtenir une plus grande sécurité dans leur travail. On parlait justement hier [vendredi, NDLR] de la possibilité de mettre en commun les listes des clients potentiellement dangereux d’une ville à l’autre. Mais, en raison du statut illégal de l’industrie, il faut être prudent avec de telles listes , souligne Mme Quinty.

Cette liste de clients potentiellement dangereux existe à Québec comme à Montréal. Elle est remise sur le terrain aux travailleuses, notamment.

La mort de la jeune femme de Québec, au début du mois, aurait pu être évitée si elle avait eu des informations de la part des travailleuses du sexe de la métropole.

Plusieurs femmes nous ont parlé de mauvaises expériences avec lui , confirme Sandra Wesley, la directrice générale de l'organisme Stella, un regroupement par et pour les travailleuses du sexe de Montréal.

Elle partage l’idée de sa consœur de Québec. C’est une bonne idée de mettre en commun. Mais, comme nous ne pouvons pas nous afficher, comme nous ne sommes pas écoutées, ces listes doivent rester privées le plus possible, pour ne pas que les agresseurs les regardent, ni les policiers et les médias , précise-t-elle.

Un deuil dans l’intimité

Mme Wesley regrette que les féminicides de travailleuses du sexe reçoivent peu d'attention. On comprend et on respecte la famille de cette personne présentement qui ne veut pas que son identité soit partagée dans l’espace public. Mais, c’est de la violence qui se poursuit et qui va continuer d’exister si on ne reconnaît pas le droit et l’humanité des femmes du milieu.

Une cérémonie d'adieu avec la famille et les proches de cette 18e femme tuée au Québec cette année aura lieu dimanche, dans l’intimité.

Un désir de rester loin des regards que comprend la directrice de l’organisme Stella. Lorsqu’une travailleuse est assassinée, cette personne n’a pas demandé à être le visage de la lutte des droits des femmes dans l’industrie du sexe , fait valoir Sandra Wesley.

Elle ajoute que le soir du meurtre de Marylène Levesque, une autre femme de l’industrie a elle aussi été tuée à Montréal, mais que très peu de gens en ont entendu parler.

C’est sûr qu’un cas sensationnel, comme celui de Marylène Levesque, on en parle dans les médias, puisqu’il y avait un aspect de récidive qui fait beaucoup réagir. Mais il faut faire plus , conclut-elle.

Nous avons tenté d’obtenir des précisions sur ce possible meurtre suivi d’un suicide survenu à Montréal. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a répondu par courriel qu’il ne commente pas les enquêtes en cours.