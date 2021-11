Aucun bus ne circule à Laval pour la deuxième journée de grève des chauffeurs de la STL

Il n'y aura aucun service de transport public à Laval , indique dans un communiqué le syndicat des 625 chauffeurs, qui dénonce une impasse dans les négociations avec la direction de la STLSociété de transport de Laval .

Nous avons tout fait pour éviter cette grève. Nous avons offert de rencontrer l’employeur pour négocier. Mais la STLSociété de transport de Laval refuse et veut seulement nous rencontrer lundi avec le médiateur , précise le président du syndicat des chauffeurs, Patrick Lafleur.

« La direction essaie de faire croire que c’est le syndicat qui prend en otage la clientèle. » — Une citation de Patrick Lafleur, président du syndicat des chauffeurs de la STL

Le conflit porte sur les salaires, les horaires de travail et la sécurité d'emploi, menacée par l’arrivée des autobus autonomes.

Les 625 chauffeurs se sont rassemblés ce samedi devant la station de Montmorency pour marcher dans les rues de Laval.

Des usagers en colère

Cette grève touche 10 000 usagers des bus, qui ont dû trouver d'autres moyens pour rallier leur lieu de travail.

« C'est toujours le client qui paye. Je ne suis pas satisfait de ce qui se passe. » — Une citation de Un usager de la STL

J'ai attendu 20 minutes et il fait froid. Je n'ai pas de voiture, j'ai appelé mon voisin pour m'aider. Ça pose problème , a affirmé un autre usager au micro de RDIRéseau de l'information .

La direction de la STL Société de transport de Laval campe sur ses positions

La direction de la STL Société de transport de Laval est prête à augmenter de 2 % par année les salaires pour les trois prochaines années. Pas plus. Une proposition rejetée par le syndicat.

« L'argent n'existe pas. On n'a pas d'argent. On n'a pas cet argent. » — Une citation de Guy Picard, président de la STL

Le nouveau maire de Laval, Stéphane Boyer, dit dans un communiqué qu'il suit les négociations en cours et espère que la rencontre de lundi entre le syndicat et la direction de la STLSociété de transport de Laval « permettra aux parties de s’entendre rapidement au bénéfice de tous les Lavalloises et Lavallois ».

