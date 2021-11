Le district Queen’s Marque vient s’ajouter au front de mer d’Halifax

Après plus de quatre ans de travaux, le bout manquant du célèbre front de mer à Halifax est de nouveau accessible au public.

L’ouverture officielle a eu lieu vendredi. Le Queen’s Marque District qui regroupe un bâtiment résidentiel ainsi que l’espace public qui fait face au port d’Halifax représente un investissement privé de près de 200 millions de dollars par le groupe Armour.

C’est une étape importante du projet, l’ouverture de cet espace public , affirme Jennifer Angel, présidente et cheffe de la direction de Develop Nova Scotia.

Même si une petite partie de cet espace est encore en construction, la majorité est ouverte ou accessible au public.

Develop Nova Scotia sera maintenant responsable de l'entretien de l’espace public devant le Queen’s Marque. Photo : Avec la gracieuseté d' / Develop Nova Scotia

Jennifer Angel explique qu’il y a eu une certaine hésitation à ouvrir l’espace alors que tout n’était pas complété. Lorsque le projet à commencer, la construction devait prendre fin en 2020.

La pandémie a causé plusieurs mois de retard au projet, entraînant finalement vers une ouverture partielle des lieux.

« Il s’agit d’un passage piétonnier très important sur le front de mer d’Halifax et c’est un espace public vraiment essentiel. Nous avons donc exercé une forte pression pour ouvrir tout ce que nous pouvions dès que possible. » — Une citation de Jennifer Angel, présidente et chef de la direction de Develop Nova Scotia.

Bien que l’inauguration ait été faite vendredi, il y a presque une semaine que les barrières bloquant l’accès au front de mer ont été enlevées.

Une partie de l’espace public du Queen’s Marque devrait quant à elle ouvrir ce printemps. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

La copropriétaire du restaurant Sappori Italian Street Food, Charline Cormier, remarque déjà plus de trafic dans son restaurant.

Depuis que l’ouverture a commencé, on voit plus de gens venir au restaurant, parce que maintenant on a deux portes , dit Charline Cormier.

L’une de ces portes fait face à l’espace public du Queen’s Marque et jusqu’à la semaine dernière, ils ne pouvaient pas l'utiliser.

L'espace public qui est maintenant devant le Queen’s Marque est fermé au public depuis plus de 3 ans. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Énergie verte

Les projets de bâtiments résidentiels ne manquent pas dans la capitale néo-écossaise, et c’est pour ça que Develop Nova Scotia et le groupe Armour ont voulu différencier ce projet des autres.

Le groupe Armour a investi dans une infrastructure d’énergie verte pour le district Queen’s Marque.

Cette technologie permettra au complexe de fonctionner avec un niveau d’efficacité énergétique qui, selon les prévisions de la compagnie, sera de 50 % supérieur à celui des bâtiments conçus dans les années 1990 et permettra d’économiser environ 4 millions de kW/h par an.

Les travaux de construction en 2018. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Une centrale énergétique de quartier sera également utilisée et bénéficiera d’un chauffage et d’un refroidissement passif utilisant l’eau de mer.

Cela devrait permettre des économies d’énergie et réduire les dépendances de chauffage conventionnel et aux combustibles fossiles.

La façade

En plus d’un aspect écologique, la compagnie a également fait particulièrement attention au matériel utilisé pour l’extérieur du bâtiment.

Tout au long de la rue Lower Water, ce sont les mêmes murs de pierre de sable que l’on retrouve sur le bâtiment de l’assemblée , explique Jennifer Angel.

Pour le groupe Armour, le choix de cette pierre est leur façon de lier le nouveau à l’ancien.