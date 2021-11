Windsor : 2 % des policiers non autorisés à travailler en raison de leur statut vaccinal

Selon le communiqué de presse de la police, 2 % des membres ne sont pas vaccinés et ne seront donc pas autorisés à entrer sur le lieu de travail. D'après le rapport annuel 2020 de la police de Windsor, cela correspondrait à environ 13 membres des 651 (501 officiers assermentés et 150 membres civils) qui ne sont pas vaccinés. Le service de police de Windsor veut rassurer les résidents que nous continuerons à fournir la qualité de service à laquelle les résidents de Windsor et d'Amherstburg s'attendent , indique le communiqué. Comme cela a été fait tout au long de la pandémie, des plans d'urgence pour les diminutions de personnel ont été élaborés et les membres de certaines unités ont été redéployés pour assurer une intervention d'urgence efficace et efficiente.

Avec les informations de CBC News