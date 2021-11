COVID-19 : 854 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires en Ontario

L’Ontario recense également deux décès supplémentaires ainsi que 580 guérisons. Le nombre de cas actifs augmente de 272 pour un nouveau total de 6079. Depuis le début de la pandémie, 9993 Ontariens ont perdu la vie après avoir contracté le virus.

Plus de 55 % de ces nouveaux cas touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

Mme Elliott note également dans son tweet que 134 personnes sont présentement admises en soins intensifs, soit un recul de six comparativement à vendredi. Parmi elles, seules 11 sont complètement vaccinées.

Côté dépistage, 31 444 tests ont été effectués au cours des dernières 24 h.

Vaccination

À l'heure actuelle, près de 89,4 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 86,3 % ont reçu deux doses. Près de 30 000 doses ont été injectées durant la journée de vendredi.

Par ailleurs, depuis jeudi, des doses pédiatriques sont disponibles pour les enfants de 5 à 11 ans en Ontario. Elles peuvent être administrées, selon les régions, dans des centres de vaccination de masse, des cliniques éphémères, des hôpitaux et centres de santé et des pharmacies, notamment.

À lire aussi : Faire vacciner ses jeunes enfants contre la COVID en Ontario

Des régions prennent des mesures sanitaires

À travers la province, trois unités de santé publique ont déjà décidé de resserrer certaines mesures afin de limiter la propagation du virus.

Le bureau de santé publique de Sudbury et districts a rétabli un ordre de travail à domicile, celui de Kingston a limité les rassemblements intérieurs privés à un maximum de 10 personnes.

Dans la région sanitaire de North Bay Parry Sound, le médecin hygiéniste a émis une ordonnance vendredi soir permettant de faire respecter les règles d’isolement.

Vendredi, la santé publique de l'Ontario a rapporté 927 nouvelles infections à la COVID-19, un sommet de cas quotidiens depuis le 4 septembre dernier, alors que la province recensait 17 écoles fermées pour cause d’éclosion de COVID-19, un record depuis le début de l'année scolaire.