Arrestation d’un homme nu au quartier général du Service de police de Saguenay

Vers 2 h 15, une citoyenne a remarqué qu'un véhicule était stationné en sens contraire sur le boulevard du Saguenay, dans le secteur d'Arvida. En s'en approchant, elle a constaté qu'un individu se trouvait dans l'habitacle et qu'il était dans son plus simple appareil.

La dame a alerté les policiers. À leur arrivée sur place, ils ont voulu procéder à l'arrestation de l'homme de 62 ans.

Or, selon les patrouilleurs, ce dernier a démarré son véhicule et il s'est mis à circuler à basse vitesse. Les policiers ont précisé qu'ils l'ont suivi et qu'ils ont eu la surprise de réaliser que le sexagénaire se dirigeait vers leur quartier général où ils ont finalement pu l'arrêter.

L'homme devra faire face à la justice, car il aurait entre autres conduit avec les facultés affaiblies par la drogue, il aurait pris la fuite, il aurait résisté à son arrestation et il aurait brûlé un feu rouge.