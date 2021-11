Un nouveau logo et un espoir de renouvellement pour le Parti québécois

Les pancartes du Oui qui ornaient les rassemblements de Jacques Parizeau lors du référendum de 1995 sur la souveraineté seront remplacées par une mouture plus actuelle.

En entrevue aux Coulisses du pouvoir, M. St-Pierre Plamondon indique que ces nouveautés font partie des objectifs qu’il s’était fixés au moment de son élection pour raviver la flamme péquiste. Il a éliminé la dette du parti et assuré son financement. Il affirme aussi avoir recruté des candidats de qualité. Le choix de Pierre Nantel en vue de l’élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin en est un exemple, selon lui.

Pourtant, la formation politique bat de l’aile. Elle se trouve dans une position peu enviable à l’Assemblée nationale, alors qu’elle représente le troisième groupe d’opposition. Des 10 députés élus en 2018, il n’en reste plus que 7.

Le leader indépendantiste compte sur le rassemblement du week-end prochain en Mauricie pour mettre la dernière main à son projet national en vue de l’élection de 2022, un programme axé sur l’environnement, la culture et la langue. On va se présenter comme le parti qui est digne de confiance parce qu'on dit vrai, parce qu'on est authentique, notamment sur la question nationale.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors de son entretien avec Daniel Thibault à l'émission « Les coulisses du pouvoir ». Photo : Radio-Canada

M. St-Pierre Plamondon déclare être déçu du gouvernement de François Legault. Il lui reproche d’avoir berné les Québécois en promettant de faire des gains à Ottawa, mais de ne pas y être arrivé, que ce soit sur l’application de la loi 101 dans les entreprises à charte fédérale, l’augmentation des transferts en santé ou l’obtention de plus de pouvoirs en immigration.

Quant à Québec solidaire, qui partage ses ambitions indépendantistes et qui a grugé ses appuis au fil des ans, il ne s’en inquiète pas trop. Il souligne que ses adversaires ont complètement escamoté la question souverainiste lors de leur conseil général la semaine dernière, alors que lui en fera la promotion sur toutes les tribunes.

L'enjeu, pour le Parti québécois, c'est de ramener les indépendantistes chez nous et de convaincre les gens du fait qu'on est condamnés à un déclin linguistique et culturel dans le Canada.

Paul St-Pierre Plamondon reconnaît qu’il doit gagner en notoriété pour faire des gains au prochain scrutin provincial. Faire entendre sa voix sur la place publique s’avère plus ardu qu’il s’y attendait. Il ne faut pas nier qu'il faut se battre pour avoir sa part équitable de moments.