Un système de cordes pour acheminer des denrées aux sinistrés de Tarbotvale

À la suite de l’onde de tempête en Nouvelle-Écosse, une dizaine de personnes sont isolées dans la petite communauté de Tarbotvale sur l’île du Cap-Breton : le pont Barachois n’existe plus. Les résidents reçoivent néanmoins des denrées grâce à un système de corde astucieux mis en place par une voisine retraitée et son fils pêcheur.

Marcelle Lavoie demeure à un demi-kilomètre de l’ancien pont qui surplombait la rivière Barachois.

La montée des eaux causée par l’onde de tempête de cette semaine a emporté le pont et une partie de la route a été détruite.

La route entre moi et la grande route où l’on peut sortir, a disparu , dit Marcelle Lavoie. La route de mon côté, ce n’est pas si mal [mais] les gens de l’autre côté sont plus en danger s’il y a des problèmes de santé.

Environ un quart de kilomètre de la route vers Tarbotvale a été ravagé. Photo : Guillotino Shuxley

Son garçon pêcheur a toutefois eu une idée astucieuse pour aider les voisins isolés de l’autre côté de la rivière : utiliser des lignes à pêche pour créer un système de transmission de la nourriture et des médicaments.

Une boîte a donc été attachée à un câble, et le cordage a été attaché à deux mâts. Une personne de chaque côté de la rivière Barachois doit être présente lors de l’utilisation du système, pour tirer.

C’est très de base , dit Marcelle Lavoie. Mais ça fonctionne.

Le pont sur la rivière à Tarbotvale a été emporté par la tempête. Photo : Guillotino Shuxley

Comme les lignes téléphoniques ne marchent plus de l’autre côté de la rivière, c’est grâce à des communications par le biais de walkies-talkies que la coordination du projet a pu être réalisée.

Marcelle Lavoie et son fils ont pu communiquer avec un voisin de l’autre côté de la rivière pour installer la ligne.

Le système de cordes a également servi à fournir aux résidents du matériel de ligne téléphonique d'une entreprise de téléphone.

Avec le walkie-talkie, ils peuvent expliquer comment connecter les lignes ensemble , souligne Marcelle Lavoie.

Des voisins préparés

Avant l’arrivée de la tempête, le Bureau de gestion des urgences avait publié un avis pour rappeler aux résidents de se tenir prêts à toute éventualité.

La plupart des résidents de Tarbotvale étaient pour leur part prêts à s’autosuffire de chez eux, pour quelques jours.

Tarbotvale, en Nouvelle-Écosse, se retrouve le 26 novembre 2021 coupée du reste du Cap-Breton après la tempête et les pluies diluviennes des jours précédents. Photo : CBC / Steve Lawrence

À la campagne, on a l’habitude d’être loin, et s’il y a de grosses tombes de neige, c’est la même chose : on peut être pris pendant deux jours ou trois jours , souligne Marcelle Lavoie.

Avec les distances, on ne veut pas embarquer dans nos voitures et aller magasiner à 100 km régulièrement, alors tout le monde est bien organisé pour ne pas avoir à sortir pendant un mois.

Le service de cordage mis en place par elle et son fils aide néanmoins à dépanner les urgences, en attendant que le pont soit reconstruit.

Marcelle Lavoie. Photo : Radio-Canada

« Quand il y a des choses qui se passent, on est toujours là pour s’entraider. » — Une citation de Marcelle Lavoie

Le nettoyage se poursuit dans le nord de la province et au Cap-Breton, deux régions qui ont également connu des précipitations record et des vents violents cette semaine.

De nombreux ponts ont été détruits. Les autorités estiment que la tempête a causé des dommages totalisant 7 millions de dollars.

Avec les informations de Rebecca Martel