La femme de Shawville qui avait tenté d’enlever un bébé à Ottawa plaide coupable

La tentative d’enlèvement est survenue le 9 mai 2021, le jour de la fête des Mères.

Nicole Shanks a plaidé coupable aux accusations d’enlèvement d’enfant, d’agression armée, de voies de fait, de possession d’une arme dangereuse et de harcèlement criminel.

Rappelons que Nicole Shanks et Melissa Armstrong, la mère du bébé, se sont rencontrées sur un groupe Facebook d’échange et de dons de vêtements pour enfants. Mme Shanks a contacté directement Mme Armstrong pour lui proposer de l’aider avec son nouveau-né et de lui amener entre autres des vêtements pour son bébé. Mme Armstrong a accepté, puis lui a fourni son adresse.

Melissa Armstrong et son conjoint Nicholas Freda, ainsi que leur fils. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Sauvé par le voisin

Nicole Shanks s’est présentée à la résidence et lorsque Melissa Armstrong a répondu, elle l’a aspergé de chasse-ours et s’est emparée de son bébé. C’est un voisin, alerté par les cris de Mme Armstrong qui est intervenue et qui a finalement intercepté Nicole Shanks avec le bébé.

La police est par la suite arrivée sur les lieux et a procédé à l’arrestation de Mme Shanks.

Suite à l’évènement, d’autres voisins ont révélé avoir vu Nicole Shanks rôdé dans le quartier les jours précédents l’agression.

En cour vendredi, Mme Shanks a aussi plaidé coupable par rapport à des délits survenus en 2017, entre autres des accusations de vol à l’étalage de vol de chèques.

L’accusée sera de retour en cour au mois de décembre.

Avec les informations de CBC News