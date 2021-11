Décès de Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale

Son avocat, F. Richard Pappas, a annoncé au New York Times que Stephen Sondheim était décédé soudainement à son domicile de Roxbury, dans le Connecticut, après avoir célébré le Thanksgiving la veille.

Rick Miramontez, porte-parole d'une de ses pièces, Company, actuellement en représentation à Broadway, a confirmé son décès.

Formé tout jeune par le grand maître de la comédie musicale Oscar Hammerstein (Showboat, La Mélodie du bonheur), Stephen Sondheim avait été engagé à seulement 25 ans pour écrire les paroles du désormais mythique West Side Story, son premier spectacle sur Broadway, plus tard adapté au grand écran.

Une pléthore de prix prestigieux

Né le 22 mars 1930 à New York, il était considéré comme l'un des plus grands compositeurs de comédie musicale.

Il avait notamment travaillé sur Sweeney Todd, Gypsy, Sunday in the Park with George, A Little Night Music, comme compositeur ou parolier.

Au cours de sa longue carrière, ce géant de Broadway a remporté huit prix Grammy, tout autant de prix Tony, un Oscar, ainsi qu'un prix Pulitzer.

Stephen Sondheim, dont les parents travaillaient dans la mode, s'était passionné pour le théâtre musical dès son plus jeune âge.

Après avoir travaillé à la télévision, ou composé des mots croisés pour le New York Magazine, c'est grâce à West Side Story qu'il accède à la gloire.

Réactions d’Hollywood et du monde politique

Stephen Sondheim a obtenu la médaille présidentielle de la Liberté lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche le 24 novembre 2015. Photo : Getty Images / Alex Wong

En 2015, Barack Obama, alors président des États-Unis, lui avait attribué la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile.

Pour le dire simplement, Stephen a réinventé la comédie musicale américaine , avait dit Barack Obama. Sa musique est si belle, ses paroles si précises, que même lorsqu'il expose les imperfections de la vie quotidienne, il les transcende.

L'actrice et chanteuse Anna Kendrick a déploré une terrible perte .

Il y a quelques jours, je disais à quelqu'un à quel point il est amusant (et vraiment difficile) de chanter du Stephen Sondheim. Interpréter ses œuvres a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière , a-t-elle commenté sur Twitter.

L'acteur australien Hugh Jackman, alias Wolverine, a de son côté exprimé sa gratitude au parolier.

De temps en temps, une personne vient changer fondamentalement un genre artistique tout entier. Stephen Sondheim était de celles-là. Au moment où des millions de personnes pleurent son décès, je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu'il m'a donné, à moi et à tant d'autres , a-t-il écrit.

Nous avons perdu un grand artiste et un grand New-Yorkais aujourd'hui , a salué Michael Bloomberg, ancien maire de la ville.

Deux des pièces de Stephen Sondheim, Company et Assassins, étaient jouées à Broadway cet automne.