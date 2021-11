La MRC de Bonaventure a atteint la zone paritaire homme/femme

Le conseil de la MRC de Bonaventure atteint dorénavant la zone paritaire. Cet automne, six mairesses et sept maires ont été élus dans les différentes villes et municipalités du territoire.

Avec 46 % de femmes et 54 % d'hommes qui siègent au conseil, il s'agit d'une première dans la MRCMunicipalité régionale de comté .

Les concepts de parité et de zone paritaire Parité : concept qui établit que les femmes et les hommes doivent participer également (équilibre de 50 % de femmes et de 50 % d'hommes) à l’exercice du pouvoir. Zone de parité, zone paritaire : concept qui se réfère à une proportion d'hommes ou de femmes comprise entre 40 % et 60 % au sein d'un groupe. Source : Conseil du statut de la femme

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, Éric Dubé, est heureux que davantage de femmes se soient présentées aux dernières élections municipales.

Ça va amener un renouveau. Le fait qu’on soit à parité, ça reflète le portrait de la société. On a vu, à plusieurs endroits, des courses à la mairie où il y avait seulement des femmes. Avec tous les efforts qu’on a faits, on a réussi à encourager les femmes à se présenter en politique municipale , souligne-t-il.

Éric Dubé, maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Pour la nouvelle mairesse de Cascapédia-Saint-Jules, Ashley Milligan, la plus forte présence de femmes au sein du conseil de la MRCMunicipalité régionale de comté est un élément positif.

Je pense que ça va changer la dynamique dans les discussions de l’équipe. Ça va être vraiment positif. Je pense qu’on est dans une nouvelle ère quand on parle des femmes en politique. Il y a plus d’ouverture maintenant, plus d’égalité. On peut tous travailler ensemble pour le bien-être de nos municipalités, de nos MRCMunicipalité régionale de comté , ajoute-t-elle.

Mme Milligan soutient qu'elle n'a pas eu de difficulté à sortir son épingle du jeu lors de la course à la mairie qu'elle disputait avec deux autres candidats masculins.

Une vision différente

Pour certaines mairesses, plus un conseil est paritaire, meilleur sera le regard que porte la ville ou la municipalité sur son territoire et ses habitants.

Ça donne un regard nouveau, des préoccupations et des manières d’aborder les sujets différemment. C’est important que ce soit une mixité pour avoir le regard masculin et féminin. C'est vraiment un plus d’avoir cette parité-là. C'est même une fierté pour moi , mentionne la mairesse de Caplan, Lise Castilloux.

La mairesse de Caplan, Lise Castilloux (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Elle précise toutefois que le rôle de femme en politique municipale comporte des défis, particulièrement en ce qui a trait à la capacité d'assumer cette responsabilité.

Plusieurs portent des préjugés quant aux compétences des femmes par rapport aux hommes, selon Mme Castilloux. Cet automne, j’entendais encore des commentaires par rapport à mes compétences comme femme, pourtant, c’est mon troisième mandat, j’ai fait valoir mes compétences, mais il y avait encore des questions à cet effet-là. Ce défi est toujours présent pour les femmes en politique , explique-t-elle.

« Quand tu accèdes à ce poste, c’est parce que tu as été élu par la population et que tu as des choses à partager. Tu es la représentante de ta communauté. Que ça se fasse avec plus de femmes, c’est merveilleux! » — Une citation de Lise Castilloux, mairesse de Caplan

Mme Castilloux raconte, par ailleurs, que la première fois qu'elle a été élue mairesse, elle a vécu une situation qui témoigne de ces préjugés à l'égard des femmes.

Au début de ma carrière, j'ai assisté à une représentation de nouveaux maires. Quelques-uns étaient présents lors du souper. Il y avait aussi plusieurs gens d'affaires. L’un d’eux m’a contournée pour aller voir mon conjoint en le félicitant de son élection. Il lui a demandé quelle municipalité il représentait. Mon conjoint a tout de suite répondu : ‘’j’accompagne ma conjointe qui est mairesse’’. Cet homme associait donc directement le rôle du maire au conjoint , partage-t-elle.

« Je me suis dit ‘’ben voyons, on a vraiment du chemin à faire sur la perception des gens’’. Ça m'a marqué. » — Une citation de Lise Castilloux, mairesse de Caplan

De son côté, la nouvelle mairesse de Saint-Elzéar, Paquerette Poirier, soutient que cette plus grande présence féminine au conseil de la MRCMunicipalité régionale de comté apportera un vent de fraîcheur et une nouvelle façon de gérer.

La mairesse de Saint-Elzéar, Paquerette Poirier (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon elle, la dynamique va complètement changer et les idées seront plus équilibrées entre les hommes et les femmes, ce qui va embellir la MRCMunicipalité régionale de comté .

Ailleurs en Gaspésie

La MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé a également atteint la zone paritaire avec trois maires et deux mairesses, Délisca Ritchie-Roussy à Murdochville et Mélanie Clavet à Petite-Vallée.

Dans Avignon, trois mairesses sont en poste. Il 'agit de Cynthia Dufour à Saint-Alexis-de-Matapédia, Nicole Lagacé à Matapédia et Rachel Dugas à Nouvelle.

Il en est de même dans Rocher-Percé avec la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

La MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie compte sept maires et une mairesse, Renée Gasse, à Marsoui.

Avec la collaboration de Perrine Bullant