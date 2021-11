Des finissants en génie montrent leur créativité lors de l’Expo MégaGÉNIALE

Ce sont 64 kiosques qui étaient exposés au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke vendredi. Radio-Canada est allée en apprendre plus sur les projets de deux équipes d'étudiants.

Une planche de wakeboard autonome

Mon équipe et moi, Exo7, on a fabriqué la première planche de wakeboard électrique au monde , explique l'étudiant en génie mécanique Marc-Antoine Bolduc.

Après des centaines d'heures et plusieurs mois passés sur leur projet, les sept membres d'Exo7 ont dévoilé leur prototype lors de la foire.

L'idée est vraiment venue en regardant des compétitions de wakeboard acrobatique. C'est des compétitions qui se font avec des modules. Ça prend soit un bateau pour tirer les personnes ou des pylônes avec des cordes. Nous autres, on a eu l'idée de ''est-ce qu'on pourrait faire ça de façon complètement autonome?'' C'est de là que vient l'idée d’ajouter une motorisation sur le dessus d’une planche de wakeboard , raconte Zackary Stephenson, étudiant en génie mécanique.

Après de nombreux essais et erreurs, l'équipe a développé une planche faite de bois recouvert de fibre de carbone. Six piles lui permettent d'avoir une autonomie de deux minutes. Un câble arrête la planche automatiquement en cas de chute de son passager.

On a vu que la planche fonctionnait, on a atteint 30 km/h. Le sentiment était juste incroyable , s'exclame Marc-Antoine Bolduc.

« De pouvoir partir d'une idée et de la transformer en concept et en quelque chose de concret, un prototype, et voir même quelque chose de commercialisable, c'est ce qui me rend le plus fier. » — Une citation de Zackary Stephenson, étudiant en génie mécanique

Un robot prêt à aller dans l’espace

Quelques kiosques plus loin, les finissants transportent les visiteurs sur une autre planète avec un robot créé pour effectuer des missions spatiales.

Des étudiants ont créé un robot imaginé pour effectuer des missions spatiales. Il a remporté la première place dans une compétition nationale. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

[Le but du robot], c'est de se déplacer sur des terrains un peu plus hostiles et aussi de manipuler des choses avec son bras robotique, tout cela en étant à distance par les caméras , explique Samuel Hovington, un étudiant en génie robotique.

Dix personnes des programmes de génie robotique, électrique et mécanique ont collaboré pour créer le robot. Ils estiment que sa création a nécessité plus de 7000 heures de travail.

En fait, on a construit le rover pour participer à la Canadien International Rover Challenge, qui a eu lieu cet été en Alberta. La compétition, c'est des simulations de missions spatiales , ajoute Samuel Hovington.

L’équipe est d’ailleurs arrivée en première place lors de la compétition nationale. Gagner la première place, c'est gratifiant pour nous et toute l'université, la faculté est derrière nous , s'exclame Mikael Simard, un autre étudiant en génie robotique.

L'Expo MégaGÉNIALE 2021 a renoué avec le public à l'Université de Sherbrooke pour sa 27e année. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Alors que leur parcours universitaire tire à sa fin, les finissants repartent avec bien plus que des notions théoriques, soutient Jean Proulx, le doyen de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke.

« Le rôle de l'ingénieur, c'est de vulgariser aussi et d'interagir avec le public. J'éprouve une grande fierté comme doyen de voir tous ces projets ici. » — Une citation de Jean Proulx, doyen de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke.

L'Expo MégaGÉNIALE se prolongera jusqu'à samedi pour permettre au plus de gens possible de découvrir les projets des étudiants.

Avec les informations d’Arianne Béland