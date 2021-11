Un Vendredi fou pas si fou dans la région d’Ottawa et de Gatineau

Le Vendredi fou n'a pas suscité la frénésie habituelle dans la région d'Ottawa et de Gatineau, les magasins étaient d'ailleurs plutôt calmes. Problèmes d'approvisionnement et rabais moins alléchants pourraient être la cause de ce ralentissement.

La grand-messe de la consommation s'est déroulée sans l'engouement habituel des autres années.

Si les files d'attente composées de dizaines de personnes constituent le décor normal de cette journée, ce n'était pas le cas ce vendredi. À peine 20 personnes faisaient la file devant l'entrée du Best Buy de Gatineau en matinée.

Plusieurs clients ont eux aussi constaté un achalandage moins important que les années passées dans les commerces de la région.

Il y a beaucoup moins de gens qu’à l’habitude , a indiqué Shada Mwaref. Généralement, le centre commercial est plein.

« Tout le monde s’est tourné vers le magasinage en ligne après la COVID-19. » — Une citation de Shada Mwaref, client

Khalil Elmiri et Manal Teto sont eux aussi venus profiter des rabais du Vendredi fou. Outre le peu de gens présents, ils ont constaté que les offres sont moins intéressantes, cette année. Il n’y a pas de gros rabais cette année , a résumé Mme Teto.

Selon les deux clients, c'est la pandémie qui doit être tenue responsable. Les tendances ont vraiment changé avec la COVID-19, les gens préfèrent rester chez eux en sécurité , a estimé M. Elmiri.

Un approvisionnement complexe

Mais le vrai coupable se trouve quelque part sur les côtes de l'océan Pacifique, selon Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa.

Les commerçants doivent composer avec des problèmes d'approvisionnement, ce qui a un impact important sur l'offre. M. Dupont soutient que les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement sont à l'origine des changements constatés dans les magasins.

Ce dernier explique qu'une centaine de bateaux sont coincés près de Los Angeles puisqu'on n'arrive pas à distribuer leur contenu par manque de main-d'œuvre. Comme on n'est pas certain de l'approvisionnement des produits, on commence les ventes un peu plus tôt , a-t-il ajouté.

Ce bris dans la chaîne d'approvisionnement a un autre impact non négligeable. Les ventes habituelles, sur le plan de l’importance des rabais, ne seront pas au rendez-vous pour des raisons toutes simples , a souligné M. Dupont.

« Comme il y a moins de produits et autant de consommateurs, si on se met dans la peau des commerçants, on décide de ne pas couper ou de moins couper les prix des produits. » — Une citation de Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa

Le cyberlundi, cette journée d'achat en ligne qui suit le Vendredi fou, a par contre gagné en importance au cours des dernières années, une tendance qui risque de se poursuivre, selon Luc Dupont.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de Nafi Alibert