L’Association des professeurs de l’Université du Manitoba rejette l’arbitrage

M. Peltz recommande l’arbitrage. Il n’y a aucune chance que les parties parviennent à un règlement des différends en suspens sans une grève prolongée et continue , affirme-t-il.

Il ajoute que la médiation n’a plus aucune valeur utile .

Dans sa recommandation finale, qui a été communiquée aux médias par l’Université du Manitoba vendredi, M. Peltz indique que l’Université a accepté sa recommandation. En revanche, l'Association des professeurs ne l’a pas fait, malgré près de quatre semaines de médiation, et les négociations sont dans l’impasse.

Les parties restent très éloignées l’une de l’autre. Je répète donc que tous les différends en suspens soient soumis à un arbitrage contraignant , a-t-il déclaré.

L’arbitrage a pour principal avantage notamment de régler rapidement les conflits , indique le manuel relatif au règlement des conflits publié sur le site Internet du ministère fédéral de la Justice.

De nombreux étudiants sont privés de cours depuis le déclenchement de la grève. Plus de 1200 professeurs, instructeurs et bibliothécaires de l’Université de Winnipeg sont concernés par ce conflit de travail.

Entente de retour au travail suggérée

M. Peltz recommande qu’un arbitre unique soit nommé par les deux parties et qu’un autre soit nommé par le président de la Commission du travail du Manitoba, si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre.

Si la proposition est acceptée, l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba et l’Université du Manitoba concluraient une entente de retour au travail le plus rapidement possible, ce qui mettrait fin à la grève.

L’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba et l’Université du Manitoba sont invitées à poursuivre les négociations en attendant l’audience d’arbitrage, ce qui pourrait donner lieu à un règlement avant l’audience, selon la recommandation du médiateur.

M. Peltz suggère aussi que l’arbitre se penche sur l’objectif des deux parties de faire évoluer les salaires des professeurs à l’Université du Manitoba vers le 25e percentile parmi les salaires moyens des 15 universités de recherche du Canada pour la durée de la nouvelle convention collective. L’Université du Manitoba est présentement au 14e rang de ce classement.

L’Association des professeurs critique ce qu’elle considère comme une ingérence de la province dans le processus de négociation collective. L’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba est sans convention collective depuis le mois d’avril 2021.

Pour remédier à cette situation, M. Peltz fait une suggestion : Les mandats produits par le gouvernement ne seront pas pris en compte par l’arbitre, mais les propositions de gouvernance seront prises en compte dans la mesure où elles visent à obtenir un résultat juste et raisonnable.

Le médiateur exhorte l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba à reconsidérer l’arbitrage contraignant.

Il n’est pas nécessaire que cette grève se poursuive. Si elle se poursuit, ce ne sera pas en raison d’un mandat restrictif du gouvernement ou de l’intransigeance de l’employeur , a-t-il déclaré dans sa recommandation.

Comme l’Université, l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba devrait être prête à soumettre toutes ses propositions à un examen minutieux devant un arbitre indépendant et à vivre avec le résultat.

La présidente de l' UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba , Orvie Dingwall, a affirmé que son organisme était prêtre à poursuivre les négociations avec l'administration de l'Université du Manitoba, dans une déclaration envoyée à CBC.

Toutefois, Mme Dingwall a insisté sur le fait que toute entente devait accorder la priorité au recrutement et à la rétention du personnel à l'Université du Manitoba.