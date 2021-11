10 jours de congés maladie pour les employés sous juridiction fédérale

Le gouvernement de Justin Trudeau a présenté vendredi un projet de loi omnibus qui vise à accorder des congés de maladie aux travailleurs sous réglementation fédérale, une promesse électorale des libéraux , et veut punir quiconque harcèle des employés de la santé.

En modifiant le Code canadien du travail, le projet de loi C-3 accorderait 10 jours de congés de maladie payés aux travailleurs relevant du fédéral, que ce soit dans le secteur public ou privé.

Dans les faits, cette mesure est déjà largement répandue chez les employeurs fédéraux. Mais selon les estimations gouvernementales, sur les près de 950 000 personnes travaillant dans le secteur privé sous réglementation fédérale, environ 583 000 ont moins de 10 jours de congés de maladie payés et pourraient bénéficier de la législation.

La pandémie a montré comment le manque de jours de congé de maladie mettait de nombreux travailleurs en danger , a commenté le ministre du Travail, Seamus O'Regan, lors de la présentation. Selon lui, il est maintenant temps de combler les lacunes que la pandémie a révélées dans notre filet de sécurité sociale .

Si le projet de loi est adopté, les libéraux espèrent que cela poussera les provinces et les territoires à faire de même dans leur propre juridiction, pour protéger les 95 % restants de la main-d'oeuvre du pays.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui avait demandé au gouvernement fédéral d'effectuer ce changement tout au long de la pandémie, a salué l'annonce, tout en la critiquant.

L'annonce d'aujourd'hui était attendue depuis très longtemps. Justin Trudeau doit expliquer aux travailleurs de première ligne pourquoi il n'a pas pu les aider quand ils en avaient besoin il y a plus d'un an , a déclaré M. Singh dans une déclaration aux médias.

Lors de la pandémie, le gouvernement avait mis en place la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE). Cette mesure offrait une aide financière aux travailleurs qui devaient s'absenter du travail pour cause de maladie et dont les employeurs n'offraient pas de congés payés.

Deux nouvelles infractions dans le Code criminel

Dans un autre ordre d’idée, le projet de loi C-3 ajouterait également deux nouvelles infractions au Code criminel pour viser spécifiquement la protection des travailleurs de la santé et des patients.

La première rend illégale l'intimidation des travailleurs de la santé pour les empêcher d'administrer des soins ainsi que l'intimidation des patients pour les empêcher d'avoir accès aux services de santé.

La deuxième permet de sévir contre toute personne prise en train d'entraver l'accès à un établissement de soins de santé, dont les cliniques d'avortement.

Les personnes reconnues coupables de l'une ou l'autre de ces infractions risquent jusqu'à 10 ans de prison.

Selon le ministre de la Justice, David Lametti, le gouvernement rédige également de nouvelles dispositions en matière de détermination de la peine qui obligeront les tribunaux à envisager des sanctions sévères pour quiconque s'en prend à un travailleur de la santé au travail.

M. Lametti s'est dit déçu que de telles lois soient nécessaires. Même cette semaine, ceux qui nient la COVID ont essayé d'empêcher les enfants de se faire vacciner, a-t-il déclaré. Chaque jour, des travailleurs de la santé se manifestent et s'expriment. Ils sont épuisés, ils sont découragés et ils ont peur, et la triste réalité est que ce genre de menaces est antérieur à la pandémie .

Les libéraux souhaitent que ces mesures soient adoptées à la Chambre des communes avant que les travaux parlementaires ne soient suspendus pour les Fêtes, à la mi-décembre.