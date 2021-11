Les élus de la TREMBSL s’entendent pour demander la réinscription de l’A-20 au PQI

Le président de la TREMBSLTable régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent , Michel Lagacé refuse pour le moment toute entrevue à ce sujet, mais confirme que cette décision a été unanimement prise.

La réinscription du prolongement de l'autoroute 20 au PQIplan québécois des infrastructures permettrait d'obtenir de nouvelles études économiques et environnementales.

Les 18 élus de la TREMBSL se sont rassemblés vendredi. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Cet aspect réjouit le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, qui s'était positionné contre le prolongement de l'autoroute pendant la campagne électorale et qui a récemment réitéré sa position.

« On va pouvoir avoir des données concrètes par rapport aux impacts que pourrait avoir [l'autoroute] sur le territoire. [...] Je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. » — Une citation de Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

On va briser, d’une certaine façon, le statu quo et en avoir le cœur net. J’ai échangé beaucoup avec M. Caron, le maire de Rimouski. On est pas mal les principaux concernés dans ce sujet-là , soutient aussi le maire de Trois-Pistoles.

La TREMBSLTable régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent est formée des huit préfets du Bas-Saint-Laurent et des 10 maires des villes centres : Matane, Amqui, Mont-Joli, Rimouski, Trois-Pistoles, Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis, Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière

D'après les informations de Fabienne Tercaefs