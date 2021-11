Grève entamée au Bureau du vérificateur général du Canada

Les employés du Groupe de services d'audit du BVGBureau du vérificateur général réclament de meilleures conditions salariales et se retrouvent sans contrat de travail depuis plus de trois ans.

Ils sont fatigués, frustrés et blessés par le manque de respect de l'employeur. On a épuisé tous les recours à la table de négociation , soutient Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) dans la région de la capitale nationale.

« L'employeur ne nous a donné aucun autre choix que d'aller en grève. » — Une citation de Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’Alliance de la fonction publique du Canada

La grève de zèle déclenchée vendredi matin durera tant et aussi longtemps qu’on en aura besoin pour arriver à une entente juste et équitable , affirme le représentant syndical.

Selon ses dires, le groupe qui se retrouve en grève est composé à 75 % de femmes et est celui qui est le moins bien rémunéré parmi tous ceux du BVGBureau du vérificateur général . Quand le gouvernement Trudeau se dit féministe et prétend vouloir faire avancer la cause des femmes, il semble oublier les travailleuses dans tout ça , lance-t-il.

Les employés du Groupe des services d’audit effectuent des tâches professionnelles et administratives collaborant à la production de rapports du BVGBureau du vérificateur général .

La vérificatrice générale du Canada, Karen Horgan, doit notamment publier, d’ici la fin de l’année, plusieurs audits de performance de mesures d’aide déployées par le gouvernement fédéral dans la foulée de la pandémie de COVID-19.