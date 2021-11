Calgary veut encourager l’achat local

Jyoti Gondek a lancé la campagne Support Local, pour aider les Calgariens à trouver des entreprises locales et à utiliser le mot-clic #SupportLocalYYC quand ils vont y font des achats.

La campagne vise à sensibiliser la population à l'achat local avant le magasinage des Fêtes et du Vendredi fou.

Il faut penser et soutenir les communautés qui ont des commerces locaux. C’est très facile de cliquer sur un bouton et d’acheter en ligne, mais ce qui est mieux est de sortir avec votre famille et d’aller soutenir les commerces et restaurants qui ont besoin de clientèle pas seulement à cette période de l’année, mais tout au long de l’an , a dit Jyoti Gondek.

De nombreux commerces et restaurants ont vu leur chiffre d'affaires baisser en raison de la pandémie.

L’entrepreneur Kathleen Roxy Acetylene, propriétaire de la boutique Nerd Roller Stakes apprécie l’initiative.