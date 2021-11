La possible grève générale illimitée des CPE inquiète de nombreux parents

Les 11 000 travailleurs et travailleuses des CPECentre de la petite enfance affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux ont voté à 92 % en faveur d'un mandat de grève générale illimitée.

En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, plus de 200 travailleurs des CPECentre de la petite enfance sont représentés par la FSSS-CSN.

Le vice-président du syndicat dans la région, Kent Denis, insiste sur le fait qu'ils ne souhaitent pas déclencher une grève, mais que sans les augmentations salariales demandées, il sera difficile de garder les établissements ouverts en raison du manque de personnel.

En ce moment, les éducatrices formées sont payées 4 $ de moins que les mêmes éducatrices avec le même diplôme qui sont dans le secteur public, dans les services de garde dans les écoles. On trouvait que c’était inacceptable et on demandait cette augmentation-là. On a certains montants qui sont sur la table et on espère que le gouvernement va tempérer là-dessus parce que pour nous, l’attraction et la rétention du personnel dans les CPECentre de la petite enfance , c’est une priorité , soutient-il.

« On perd beaucoup de monde, on a de la difficulté à recruter et l’avenir des CPECentre de la petite enfance est en jeu. » — Une citation de Kent Denis, vice-président du syndicat, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Toutefois, il reste encore une journée de négociation qui pourrait venir changer la donne.

Plus tôt cette semaine, les employées des CPE affiliés à la CSQ se sont dotées d'un mandat de grève similaire. Leurs représentantes n'ont toutefois pas avancé de date pour le début de la grève générale illimitée (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Comme bien des parents, Vanessa Fournier-Charest, de Matane, se dit solidaire des revendications des travailleuses. Par contre, elle espère qu'une entente sera conclue avant la grève soit déclenchée.

C’est complexe d’avoir à s’organiser avec toutes les grèves, mais je comprends aussi pourquoi elles font ça. Ça fait plusieurs années qu’elles attendent une augmentation de salaire et qu’elles font de l’excellent travail. Je crois que c’est vraiment important qu’elles obtiennent ce qu’elles veulent, mais là, ça devient un point critique en tant que parent de devoir prendre des congés sans solde pour pouvoir s’occuper de notre enfant parce qu’on n’a pas d’autre alternative , partage-t-elle.

Mme Fournier-Charest a déjà dû prendre plusieurs jours de congé pour s'occuper de son fils de deux ans et demi, Alexis, qui va au CPECentre de la petite enfance La Marmaille.

« On est épuisé psychologiquement et physiquement à cause de tout le stress et à cause du travail qu’on doit reprendre. On ne veut pas manquer d’heures et on veut travailler. » — Une citation de Vanessa Fournier-Charest, mère d'Alexis

Le CPE La Marmaille de Matane (archives). Photo : Joane Bérubé

C’est vraiment beaucoup d’organisation, de gestion de temps et de gestion d’imprévu. Je trouve ça plate pour mes employeurs qui doivent aussi subir les contrecoups de la grève. J’espère que ça va se régler bientôt parce qu’on commence à être à bout de souffle et de ressources dans la situation , ajoute-t-elle.

Mme Fournier-Charest prévoit déjà de l'aide dans l'éventualité du déclenchement d'une grève, mercredi, pour éviter de prendre des congés sans solde.

Une grève, pour le meilleur et pour le pire

Sur la Côte-Nord, les éducatrices des CPECentre de la petite enfance de Sept-Îles sont en grève jusqu'à mercredi. Ce sont les quatre dernières journées de grève locales qui avaient été adoptées plus tôt cet automne.

À ces journées pourraient également s'ajouter celles d'une grève générale illimitée.

La présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPECentre de la petite enfance de Sept-Îles, Stéphanie Tanguay, demande aux parents de continuer à les appuyer.

Si je pouvais m’adresser aux parents aujourd’hui, je leur dirais qu’on est certainement très désolées de ce qui arrive présentement. Il n’y a personne qui souhaite une grève générale illimitée, mais on le fait pour notre bien-être et on le sait que le bien-être des travailleuses [se] reflète sur le bien-être des enfants. On sait ce qu’on vaut et on sait qu’on travaille fort pour leurs enfants , lance-t-elle.

« On est convaincu que ce qu’on fait mérite d’être reconnu, alors on est vraiment fières du vote de grève. On va être solidaire et on va se tenir jusqu’au bout. » — Une citation de Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des travailleurs des CPE de Sept-Îles

Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il ne faut pas oublier que nos travailleuses travaillent avec acharnement, depuis la pandémie et encore plus, pour les enfants de ces parents-là. On est là pour être avec leurs enfants, pour les pousser un peu plus loin, pour les faire évoluer et pour les faire grandir , précise-t-elle.

« Je pense que les parents reconnaissent ce qu’on fait et ont compris les demandes qu’on avait. On souhaite qu’ils restent derrière nous encore pour la grève. » — Une citation de Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des travailleurs des CPE de Sept-Îles

Les éducatrices du CPECentre de la petite enfance Touchatouille de Port-Cartier, affiliées aux Métallos, sont en grève générale illimitée depuis plus d'un mois déjà.

Avec les informations de Catherine Poisson et Félix Lebel