Profession : designer de sapins de Noël

Si le mois de novembre est sombre et gris pour plusieurs, celui de Francine Pilotte est coloré et lumineux. C'est à ce moment que l'horticultrice débarque dans une quinzaine de chaumières de Sherbrooke avec ses boîtes remplies de décorations, mais surtout avec une créativité et une passion hors du commun. Objectif : faire de leur sapin le plus beau qui soit.

Je conseille les gens et je donne des idées. Je ne les garde pas pour nous! Je les partage, ça me fait plaisir. Comment faire un beau sapin pour qu'il soit bien équilibré, qu'il ait du punch et de la gueule! dit-elle. [L'idée, c'est] d'être différent des sapins que l'on trouve dans les grandes surfaces. On ne peut pas réinventer Noël. Noël, ça reste Noël, mais on arrive avec des idées, des styles.

« Avec ce sapin, on est allé avec des idées originales comme des fleurs artificielles qui ne font pas Noël du tout. On l'a appelé canne de Noël! C'est très audacieux! » - Francine Pilotte, designer de sapins de Noël Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Certains font appel à ses services parce qu'ils souhaitent que leur sapin passe le temps et qu'il ne soit pas démodé l'an prochain. D'autres, au contraire, y vont avec les tendances. Chaque année, on fait des sapins que les gens ont rarement vus, qui ont de l'audace, mais avec le traditionnel, on ne se trompe jamais , soutient la spécialiste.

L'horticultrice de formation rappelle toutefois que ce service n'est pas accessible à toutes les bourses. Il faut allonger entre 1000 et 2000 $ pour avoir un sapin digne des magazines dans son salon. C'est un sapin clé en main. Ça comprend le sapin d'une hauteur de 7 pieds et demi, les lumières, les ornements, les rubans. Si les gens ont déjà leur sapin et leurs lumières, ça peut jouer autour de 1500 $.

Les lumières scintillantes et boules colorées sont à peine rangées dans leur boîte que déjà Francine Pilotte pense au prochain Noël. Quand on est designer de sapins, Noël est dans notre tête presque toute l'année! Chaque début janvier, elle s'envole vers Dallas avec sa patronne - elle travaille aux Serres Saint-Élie -, où elles assistent à l'un des plus grands congrès sur les décorations de Noël du monde. C'est gros comme le Carrefour de l'Estrie!

La véritable saison commence toutefois à la fin de l'été. Les Serres Saint-Élie commencent alors tranquillement à remplacer le matériel de jardinage estival et à installer un air des Fêtes. On reçoit le matériel à partir de septembre. On monte la boutique avec une équipe de cinq personnes. Après, je me transforme en lutine de Noël et je confectionne les sapins. Mon rêve à moi, c'est d'avoir une boutique de Noël à l'année , raconte Francine Pilotte.

Tous les styles de sapins peuvent être créés par Francine Pilotte. Elle classe celui-ci dans la catégorie « chic ». Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Les doigts de fée de la designer ne créent pas que des arbres qui embelliront les salons des particuliers. Ils s'occupent aussi des décorations de Noël de plusieurs entreprises, de concessionnaires et de restaurants de Sherbrooke.

Si Francine Pilotte est bien triste au début janvier lorsqu'elle doit défaire les sapins du magasin, elle se console en gardant le sien à la maison jusqu'à la fin janvier. Il faut que je me parle pour le défaire!