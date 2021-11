Intempéries : des fermetures préventives de route sont possibles, dit la C.-B.

Alors que la province vient de passer entre les gouttes du premier événement météorologique extrême, deux autres rivières atmosphériques d’intensité croissante sont attendues d'ici mardi. Le ministre du Transport et de l'Infrastructure, Rob Fleming annonce que les fortes précipitations attendues vont faire monter le risque de glissement de terrain et d'inondations. Il prévient que des routes principales de la province pourraient être fermées par mesure préventive.

La sécurité sera notre priorité , a dit le ministre Fleming, qui invite les Britanno-Colombiens à ne pas se déplacer durant les périodes qui font l'objet d'alertes météorologiques.

D'autre part, depuis ce vendredi matin, la route 3 est à nouveau fermée dans les deux directions entre Hope et Princeton et aucun itinéraire de déviation n'est disponible. Cette fermeture fait suite à de multiples incidents impliquant des véhicules.

La route 1 a été ouverte jeudi entre Vancouver et Hope, et le trafic est plutôt fluide , précise le ministre.

En revanche, pour sa portion traversant le canyon Fraser, M. Fleming dit que 7 différents sites ont subi des dommages majeurs. Dans le secteur de Tank Hill, un glissement de terrain a englouti 70 mètres de route. Les travaux se poursuivent pour construire un pont ouvrant un itinéraire secondaire temporaire.

Les prévisions optimistes de réouverture de la Transcanadienne dans ce secteur sont établies pour la mi-janvier. Et si la circulation reprend, ce sera dans des conditions très limitées, prévient déjà le ministre.

La route 99 reste ouverte, mais, jusqu'à Lillooet, c'est pour les petits véhicules seulement. Pas plus gros qu’un camion fourgon , dit le ministre.

Énormes dommages sur les routes 5 et 8

La Coquihalla pourrait ouvrir fin janvier, mais aux véhicules commerciaux seulement, annonçait jeudi la province. Même chose pour la route 8, dont le constat d’une partie des dommages a été révélé vendredi.

Elle est largement détruite. La crue de la rivière Nicola a dessiné un nouveau tracé , s'est désolé M. Fleming.

Vingt endroits différents ont été sévèrement endommagés, et quatre ponts ont été entièrement détruits. Six kilomètres d’asphalte ont totalement disparu, et vingt kilomètres sont significativement impactés.

Le ministre du Transport indique aussi que la Colombie-Britannique souhaite « reconstruire en mieux », et confirme que des concertations avec les Premières Nations affectées ont lieu pour déterminer les options de reconstructions sur le long terme dans ce secteur.