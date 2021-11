L’aventure Canada’s Drag Race d’Océane Aqua-Black

Ça serait mentir de dire que j'avais envie de participer! Il est vrai qu’il y a souvent beaucoup d’appelées et peu d’élues, dans la sélection des participantes aux téléréalités. Pourquoi moi, de Québec, j'aurais plus de chance que d'autres personnes? Une question tout à fait légitime que se posait Thierry Boily-Simard.

C’est un ami qui l’a finalement convaincu de s’inscrire. Après un long processus, Océane Aqua-Black faisait son entrée en octobre dernier dans la compétition Canada’s Drag Race, diffusée sur Crave.

La drag queen Océane Aqua-Black Photo : SRO.media

L’aventure a été de courte durée. Océane a subi l’élimination lors du deuxième épisode. Avant de faire face à l'expulsion, la drag queen a affronté une autre participante, Icesis Couture, dans un duel.

Déjà, avant les émissions, c’est une personne dont j'étais très très proche dans la vie , avoue la drag de Québec. On était vraiment proche de nos émotions et c’était très difficile. The show must go on! Au moins, j'aurai laissé la place à une personne que j'aime!

Une expérience marquante

La gagnante de la compétition Canada’s Drag Race repart avec une couronne et un grand prix de 100 000 $. Même si ce montant est plus qu’alléchant, Océane y allait avant tout pour apprendre.

« J’allais là pour me faire du fun! J'ai trouvé l'expérience extraordinaire pour vrai, j'ai appris beaucoup de choses. » — Une citation de Océane Aqua-Black, drag queen

Depuis, les apparitions et les opportunités hors Québec se multiplient. Peu importe où tu te places dans la compétition, ça te donne une plateforme pour que les gens puissent découvrir t’es qui , se réjouit Océane, qui n’a pas l’impression d’avoir mis autant d'efforts pour rien.

Dans les prochains mois, des tournées au Canada, aux États-Unis et même en Asie sont prévues.

Depuis peu, Thierry vit complètement de son art. La prochaine année sera importante. L’aura effervescente de Canada’s Drag Race se termine lorsque la saison suivante commence.