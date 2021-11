La vaccination des enfants à l’Î.-P.-É. est commencée

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans a débuté vendredi à l’Île-du-Prince-Édouard. La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, s’est rendue à Summerside pour rencontrer des parents et des enfants.

Elle était accompagnée de la cheffe des soins infirmiers, Marion Dowling.

Madeleine Gauguin fait partie des premiers enfants qui ont reçu le vaccin contre la COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est vraiment excitant d’avoir mon vaccin , dit-elle.

Plus d’une centaine d’enfants se sont rendus au centre de vaccination à Summerside vendredi.

La Dre Heather Morrison s'est rendue à Summerside pour cette première journée de vaccination des enfants à l'île. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Selon la santé publique, plus de 1000 rendez-vous ont été pris dans les cliniques de l’île.

Un engouement envers la vaccination qui ne surprend pas la Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'île.

Ça me fait du bien vraiment de voir les parents qui sont tellement excités d’être ici , lance la Dre Morrison. C’est une étape vraiment importante, on sait que depuis cette quatrième vague, il y a plus d’enfants qui contractent le virus maintenant.

Presque toutes les places dans les cliniques de vaccination pour enfants sont déjà prises pour la fin de semaine.

La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans se poursuivra à O'Leary, Charlottetown, Montague, Souris et Summerside pendant la fin de semaine.

2 nouveaux cas

La santé publique annonce deux nouveaux cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il s’agit d’un enfant âgé de moins de 12 ans et d’une personne dans la cinquantaine. Ces deux individus ont été en contact avec un cas confirmé au virus.

La province compte 37 cas actifs de COVID-19.

En date de mercredi, 90,7 % des insulaires âgés de plus de 12 ans étaient pleinement vaccinés.

Avec les informations de Gabrielle Drumond