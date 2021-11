Une tournée pancanadienne pour Avril Lavigne

La tournée Bite Me Canada 2022 se déroulera dans 14 villes – dont Montréal et Québec – entre le 3 et le 25 mai, avec comme invités spéciaux Grandson et Mod Sun.

La chanteuse de 37 ans originaire de l’Ontario a récemment sorti le simple Bite Me avec le batteur de Blink-182, Travis Barker. Il s’agit de sa première chanson destinée au public depuis Head Above Water en 2019.

Avril Lavigne indique que la chanson se veut un hymne sur l’affirmation de soi et sur ce que l’on mérite dans la vie . Elle mentionne que d’autres pièces et un nouvel album sont au programme pour 2022.

L’année prochaine marquera également les 20 ans de la sortie de son premier album, Let Go, qui comprend les succès Complicated et Sk8er Boi.

La tournée Bite Me Canada fera des escales à Moncton, à Halifax, à Ottawa, à Toronto, à London, à Windsor, à Winnipeg, à Saskatoon, à Edmonton, à Vancouver, à Victoria et à Calgary.

La portion québécoise de la tournée inclut un spectacle au Centre Vidéotron, à Québec, le 6 mai, ainsi qu’une prestation à la Place Bell, à Montréal, le lendemain.

La prévente de billets commence lundi.