Un premier forum pour aider les aînés à demeurer en milieu rural

La démarche vise à mieux comprendre les enjeux présents dans les quartiers ruraux et à déterminer les actions à prioriser pour que les personnes aînées puissent continuer de vivre chez elles le plus longtemps possible.

Selon Kathleen Baldwin, directrice générale au Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda, l'initiative a été un franc succès.

D’abord, c’est un succès parce qu’il faut se rappeler qu’avant ce forum du 24 novembre, on était en tournée dans les quartiers et on a réussi à rejoindre plus de 150 personnes à travers nos activités de promotion pour vraiment informer et sensibiliser les gens sur notre démarche. C’est un succès surtout parce que de ces gens-là, il y avait plus d’une soixantaine d’aînés à notre forum qui se sont présentés pour vraiment décider ce sur quoi on doit travailler à court terme , indique-t-elle.

Kathleen Baldwin (archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Une trentaine de représentants des milieux communautaire, municipal et de la santé étaient présents afin de prendre part aux échanges.

Kathleen Baldwin soutient que l’accès aux services de base est le principal élément qui est ressorti des discussions afin de contribuer au maintien des personnes âgées en milieu rural.

Mme Baldwin ajoute que des pistes de solutions entourant la question du transport ont également été avancées.

« Est-ce qu’on peut mettre en place des services de livraison? Est-ce qu’on peut mettre en place, au lieu de toujours regarder le transport comme étant une façon d’apporter les gens en ville pour aller faire leurs courses, peut-être pourrait-on considérer apporter les courses vers les personnes? » — Une citation de Kathleen Baldwin

Parmi les autres pistes d’amélioration discutées lors du forum, notons l’accès à l’information, afin de mieux faire connaître les services disponibles aux aînés, ainsi que le logement.