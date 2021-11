Campus Saint-Jean : le Conseil scolaire du Nord-Ouest joint la poursuite de l’ACFA

Après le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN), c’est au tour du Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) d’entrer en partenariat avec l’Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) afin d’agir en tant que codemandeur dans la poursuite de l'organisme contre le gouvernement albertain et l’Université de l’Alberta au sujet du Campus Saint-Jean.

Le conseil d’administration du CSNO a voté de manière unanime, lors d’une réunion ordinaire, jeudi, pour soutenir l’ACFA dans sa démarche.

La situation du Campus Saint-Jean nous tient beaucoup à cœur, car il est absolument nécessaire de former les enseignants et les professionnels de l’éducation nécessaires dans nos écoles , explique Sylviane Maisonneuve, la présidente du CSNO.

« Les conseillers scolaires sont fiers d’appuyer l’ACFA dans cette importante démarche. » — Une citation de Sylviane Maisonneuve, présidente du Conseil scolaire du Nord-Ouest

Dans un communiqué, L’ACFA explique avoir approché le CSNO afin de devenir codemandeur dans le recours judiciaire.

Ensemble, nous poursuivrons nos efforts afin de sortir le Campus Saint-Jean de sa situation de sous-financement chronique et de défendre la vitalité de la francophonie albertaine , pense la présidente de l’ACFA, Sheila Risbud.

« Nous sommes très heureux que [le CSNO] se joigne à nous. » — Une citation de Sheila Risbud, présidente de l’ACFA.

Les conseillers du Conseil scolaire FrancoSud réfléchiront à la possibilité de poser le même geste dans une rencontre prévue au début de décembre.

En août 2020, l’Association canadienne-française de l'Alberta a décidé de poursuivre le gouvernement provincial et l’Université de l’Alberta pour remédier à la précarité financière du Campus Saint-Jean, dont les coupes budgétaires imposées par le gouvernement de Jason Kenney menacent l'existence.

Elle accuse la province et l’Université de l'Alberta de ne pas respecter l’entente de 1976, qui scelle les conditions sous lesquelles le campus a été transféré à l’Université de l’Alberta par les missionnaires Oblats de Marie Immaculée et de violer l’article 23 de la Charte des droits et libertés.