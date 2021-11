Fred Poulin en France pour promouvoir les artistes… avec de la poutine

Celui qui détient aussi une formation de chef cuisinier sera accompagné par plusieurs artistes, dont un originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Zoo Baby, l’alter ego de Xavier Dufour-Thériault de Gazoline, Naya Ali, Paul Jacob, P’tit Belliveau et Calamine seront de la partie.

Les gouvernements du Québec et du Canada, ils font souvent des opérations pour faire découvrir les artistes à l’extérieur, en Europe. Donc, nous, on a un mandat de produire des vitrines pour des artistes canadiens là-bas. Donc, on organise des spectacles en Europe. On en fait deux à Paris les 29 et 30 novembre et après ça on déménage vers un gros festival à Rennes , a-t-il expliqué en entrevue lors de l’émission Place publique, quelques heures avant son départ.

Du fromage distribué dans les valises

Comme le but est d’attirer l’attention dans les événements, Fred Poulin se sert de son arme secrète, la poutine au fromage en grains de la Fromagerie Boivin. Il a congelé le fromage dès l’achat et il le fera décongeler 36 heures avant de le servir. Mais le problème logistique consiste à l’amener outre-mer.

J’ai 25 kilos de fromage à transporter, mais on est plusieurs. Techniquement, légalement, on peut amener jusqu’à quatre kilos par valise. Ce sont des sacs de deux kilos. On met des sacs de deux kilos dans plein de valises, puis là-bas je vais faire une coordination pour récupérer mon fromage. On va aux limites de la légalité, si on veut , a-t-il lancé un peu à la blague.

Il n'y aura toutefois aucune inquiétude pour les douanes, car comme il fait affaire directement avec la fromagerie, les sacs sont identifiés pour l'exportation.

Pour ce qui est du festival La Noce, qui se déroule l'été à Chicoutimi, Fred Poulin profitera de sa visite pour lui aussi découvrir des artistes européens qu'il pourra ensuite tenter d'attirer à son événement.