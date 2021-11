Les travaux de décontamination de l’ancien champ de tir ont endommagé le ruisseau

Le ruisseau Clearwater est un cours d'eau important pour la reproduction de la truite.

Il a été saccagé par le passage d'un broyeur à chenilles.

On voit les traces du broyeur à chenilles menant au ruisseau. Photo : Gracieuseté

Dans un courriel, le ministère de la Défense nationale se dit extrêmement désolé .

Le ministère de la Défense nationale ne prend pas ce genre d'infraction à la légère , explique une porte-parole. Nous suivrons de très près le rétablissement du cours d'eau endommagé.

Le ministère fédéral précise que le rétablissement du cours d'eau sera effectué aux frais de l'entrepreneur responsable, jusqu'à la satisfaction de la province.

Entre-temps, la province enquête toujours

Étrangement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, propriétaire des lieux, affirme qu'il poursuit toujours son enquête, qui a débuté le 19 novembre dernier, pour tenter de déterminer ce qui s'est passé.

Cela fait donc neuf jours que la province est à la recherche de réponses.

Aucun échéancier n’est fixé pour les enquêtes , a indiqué vendredi Shawn Berry, porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

L’enquête est menée et si les renseignements recueillis répondent aux critères permettant de prendre des mesures supplémentaires, l’enquête se poursuivra en ce sens , a-t-il ajouté.

Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, assure qu'il prend la chose très au sérieux.

Si nous déterminons que quelqu'un enfreint des lois et règlements environnementaux, nous traiterons cela en conséquence , promet-il.

Un incident à un bien mauvais moment pour la province

Cela survient alors que le gouvernement provincial tente de faire de l'ancien champ de tir un lieu propice pour exploiter des bleuetières, ce qui soulève la colère d'une partie de la population.

La Défense nationale précise que ses travaux pour éliminer les munitions dangereuses sont faits en étroite collaboration avec la province.

L'ancien champ de tir de Tracadie. Photo : Radio-Canada

Les secteurs priorisés, selon le ministère fédéral, sont notamment identifiés selon les besoins futurs de la province du Nouveau-Brunswick, propriétaire des lieux.

Le gouvernement provincial a identifié comme besoin futur l'exploitation de bleuetières pour des raisons économiques.

Journée champêtre aux abords du ruisseau Clearwater

Le ruisseau Clearwater, tout comme quatre autres cours d'eau sur l'ancien champ de tir de Tracadie, a fait l'objet de travaux de restauration avec des fonds publics par l'entremise du Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick.

Le Fonds de fiducie de la faune du N.-B. a contribué à la restauration du ruisseau Clearwater. Photo : Gracieuseté

Durant une belle journée de l'été 2003, l'atmosphère est à la fête aux abords de ce ruisseau.

Plusieurs dizaines de personnes sont rassemblées. Il y a des hors-d'oeuvre, de la musique et un joueur de guitare sur une estrade improvisée. On célèbre la restauration du ruisseau Clearwater. Le Club chasse et pêche Grande-Rivière Tracadie fait même le tirage d'un VTTvéhicule tout-terrain .

Été 2003. C'est la fête aux abords du ruisseau Clearwater. Photo : Gracieuseté

Des représentants du ministère de l'Environnement et de celui des Ressources naturelles sont sur place pour célébrer le succès de la restauration de la rivière.

Un spécialiste fait la démonstration de la « pêche électrique ». Il s'agit de donner un petit choc aux poissons qui les rendent temporairement engourdis et les font remonter à la surface. Cette pratique permet de les dénombrer.

On dénombrait ainsi les truites, les épinoches et même les saumoneaux.

Deux ans après la restauration du ruisseau, ils ont à nouveau fait la pêche électrique et le nombre de poissons avait beaucoup augmenté , se souvient Gilles Sonier, un amateur de pêche et de chasse qui était sur place ce jour-là.

Été 2003, au ruisseau Clearwater. Un spécialiste fait la démonstration de la «pêche électrique». Photo : Gracieuseté

Les travaux de restauration avaient surtout consisté en la pose de « déflecteurs » et de petits arbres fixés à des piquets à l'aide de cordes dans les courbes du ruisseau.

Cela permettait au fond du cours d'eau de se nettoyer et de diminuer la sédimentation et ainsi permettre aux poissons de pondre leurs oeufs.

Gilles Sonier est triste de voir l'état dans lequel un broyeur à chenilles a mis une partie du ruisseau Clearwater.