Les Stampeders prêts à gagner sur la route

L’équipe de Dave Dickenson a rendez-vous dimanche avec les Roughriders en Saskatchewan pour la demi-finale de l’Ouest. L’équipe victorieuse rendra ensuite visite aux Blue Bombers, à Winnipeg.

Après un début de saison difficile, les Stampeders sont sur une lancée. L’équipe a remporté ses trois derniers matchs et six de ses sept derniers.

Lors de ces 7 dernières parties, Calgary a inscrit 173 points (moyenne de 24,7 par rencontre) et n’en a accordé que 115 (moyenne de 16,4 par match).

Surtout, les Stamps ont affronté les Riders à trois reprises lors de ces sept matchs et les ont vaincus deux fois, dont une fois à Regina, lors du seul des trois duels présentés à l’extérieur de Calgary.

On a bien joué sur la route cette année, on sait que la foule sera bruyante c’est pourquoi on s’assure qu’il y ait beaucoup de bruit durant nos entraînements , mentionne le centre-arrière William Langlais.

Avec une fiche de 5-2, les Stampeders sont l’équipe qui présente le meilleur dossier à l’étranger cette saison parmi les neuf formations de la Ligue canadienne.

Une attaque diversifiée

Les Stampeders représentent une menace à l’attaque tant au sol que dans les airs. Avec des gains de 869 verges par la course, Ka’Deem Carey a été le meilleur demi offensif de l’Ouest. Ses sept touchés par la course le placent au deuxième rang dans la LCFLigue canadienne de football .

Au chapitre des réceptions, deux joueurs des Stampeders, Kamar Jorden et Markeith Ambles se classent parmi les neuf meilleurs de la ligue au chapitre des verges gagnées.

Le quart-arrière Bo Levi Mitchell a connu une saison difficile avec seulement 10 passes de touchés contre 13 interceptions, mais il présente tout de même un dossier de 7-4 à ses 11 départs.

En incluant ses quatre départs lors des matchs pour l’obtention de la Coupe Grey, Mitchell présente une fiche de 7-4 lors des matchs sans lendemain.

Le match sera présenté dimanche à 14h (H.R.)