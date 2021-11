Val-d’Or accueille le premier tournoi de hockey mineur depuis le début de la pandémie

Une vingtaine d'équipes de la région et de l’extérieur croiseront le fer d’ici dimanche lors du Tournoi M13, au Centre Agnico Eagle.

Les organisateurs ont accueilli les équipes avec soulagement vendredi matin, après quelques jours d’incertitude liée aux récentes éclosions dans la région. L’horaire du tournoi a d’ailleurs dû être modifié au cours des derniers jours, avec le retrait de quelques équipes placées en isolement.

L'équipe est à pied d'œuvre pour que le tournoi puisse avoir lieu comme avant. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On s’est posé la question jusqu’à hier quand on a vu que le chiffre des cas à Val-d’Or était rendu rouge, souligne Martin Boucher, président de l’Association de hockey mineur de Val-d’Or. Nous avions pris les devants avec la Santé publique au sujet des mesures que nous allions mettre en place et ils nous en ont remerciés.

La motivation était grande vendredi matin pour l’équipe Sport Expert de La Sarre, qui a appris au cours des derniers jours qu’elle pourrait finalement participer au tournoi dans la catégorie A pour remplacer une autre formation.

Les jeunes se sont croisé les doigts toute la semaine et ils ont suivi attentivement les nouvelles pour être sûrs que ça aurait lieu, souligne l’entraîneur adjoint Frédéric Bédard. On est chanceux et très heureux, surtout qu'on n'a pas vécu un contexte comme ça depuis un an et demi.

Une vingtaine d'équipes de la région et de l'extérieur participent au tournoi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Même si les activités régulières du hockey mineur ont repris depuis l’automne, l’ambiance d’un tournoi demeure très importante pour les jeunes joueurs.

Pour eux, c’est un effet de rassemblement incroyable, confirme Frédéric Bédard. Pour les parents aussi, ça crée une belle dynamique. C’est souvent eux qui tripent fort. Mais en bout de ligne, c’est un beau bagage de vie pour les jeunes, parce que la pression n’est pas la même. Ça les fait grandir comme êtres humains et comme joueurs de hockey.

Les équipes et les spectateurs ont été accueillis avec soulagement vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Avec des joueurs de 11 et 12 ans qui n’ont pas encore eu accès au vaccin, l’organisation du tournoi mise sur la collaboration de tous pour que l’événement se déroule sans problème.