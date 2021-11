Le fossile d’un reptile marin de 75 millions d’années découvert en Saskatchewan

Les chercheurs du Musée royal de la Saskatchewan ont exhumé une partie du fossile d’un reptile marin, vieux de plus de 75 millions d’années.

Il s’agit d’un Prognathodon, une large créature à l’allure de serpent, qui appartient à la famille des mosasaures. Il a été découvert en 2012 dans le parc national des Prairies, dans le sud-ouest de la Saskatchewan.

Le fossile serait presque aussi grand que Scotty, le dinosaure bien-aimé de la Saskatchewan exposé au Musée royal de la Saskatchewan, mais beaucoup plus vieux, dit un spécialiste.

Le Musée royal de la Saskatchewan a mis au jour presque tout le crâne de l’animal marin, une grande partie de son cou et plusieurs os du bas du squelette. Ce spécimen aurait un crâne de près de 130 centimètres de longueur.

Wes Long, un adjoint à la conservation de paléontologie pour le Musée royal de la Saskatchewan, a été le premier à exhumer le reptile marin un jour de novembre.

Tous les os étaient gelés au sol et il y avait de la neige aussi. On voyait des os sortir de la neige , se souvient-il.

Comme pour plusieurs fossiles, le processus d’exhumation totale prend plusieurs années.

En attendant de dévoiler tout le mystère qui entoure l'animal marin, M. Long l'a comparé à d’autres espèces.

Je l’ai immédiatement comparé au Tylosaure, qui est aussi un gros reptile marin de 32 pieds, mais la matière de ce spécimen (le Prognathodon), le supplante, dit-il. C’est beaucoup plus robuste.

Emily Bamforth, une autre adjointe à la conservation en paléontologie pour le Musée est celle qui a fait la découverte du crâne du Prognathodon. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Emily Bamforth, une autre adjointe à la conservation en paléontologie pour le Musée est celle qui a fait la découverte du crâne du Prognathodon.

En fouillant, Emily Bamforth a cru reconnaître la forme d'une mâchoire. La rareté de ce type de découverte commandait néanmoins la prudence. Mais ses hypothèses se sont finalement confirmées plus tard.

Emily Bamforth explique que le reptile se nourrissait de poissons et qu'il était l’équivalent marin du T-Rex.

Le directeur de la paléontologie au Musée royal de la Saskatchewan, le Dr Ryan McKellar, a vanté l’état dans lequel a été trouvé le fossile. Ils n’ont pas si bon air lorsqu’ils sortent du sol.

L’équipe du Musée royal de la Saskatchewan aurait trouvé les deux tiers du crâne. Nous espérons trouver le reste du crâne dans les années à venir , a ajouté le directeur.

Découverte significative

La découverte a d’ailleurs été saluée par des politiciens sur les scènes fédérale et provinciale.

La ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross, a parlé d’une découverte significative , évoquant « un autre exemple de l’excellent travail accompli par l’équipe de recherche du Musée royal de la Saskatchewan ».

« Plusieurs des fossiles les plus excitants ont été exhumés dans l’ouest du Canada et ce Prognathodon géant, qui a été trouvé dans le parc national du Canada des Prairies, ajoute à la connaissance que nous possédons déjà sur la vie marine qui recouvrait jadis la Saskatchewan », a dit le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault.

Avec les informations de Raphaële Frigon