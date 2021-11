Le Nouveau-Brunswick signale 99 nouveaux cas de COVID-19

La santé publique précise qu’aucune personne âgée de moins de 20 ans n’est présentement hospitalisée.

Le bilan du nombre de cas actifs s’alourdit lui aussi, il y a maintenant 787 personnes atteintes du virus dans la province.

Le nombre élevé de cas demeure préoccupant, mais nous savons que, une fois l’enquête terminée, la majorité des nouveaux cas découle d’un contact avec un cas déjà connu , dit la médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Nouveaux cas par région Région de Moncton : 48

Région de Saint-Jean : 23

Région de Fredericton : 15

Région d’Edmundston : 0

Région de Campbellton : 2

Région de Bathurst : 3

Région de Miramichi : 8

La vaccination des enfants est lancée

Les premiers enfants du Nouveau-Brunswick ont reçu le vaccin pédiatrique contre la COVID-19 vendredi.

Quelques cliniques ont été organisées à Fredericton et à Caraquet. Cependant, la majorité des cliniques des deux réseaux de santé ouvrent leurs portes samedi et dimanche.

La province souligne que 9300 rendez-vous ont été fixés depuis mardi pour la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.

Des cliniques supplémentaires pour les enfants ont été ajoutées dans certaines régions. La santé publique annonce que 130 pharmacies offriront aussi le vaccin contre la COVID-19. Celles-ci devraient recevoir les doses du vaccin au début du mois de décembre. La province souligne que plus de détails sur la prise de rendez-vous dans les pharmacies seront dévoilés bientôt.

Au Nouveau-Brunswick, 87,8 % des gens admissibles au vaccin contre la COVID-19 sont pleinement vaccinés, 93,5 % ont reçu une première dose d’un vaccin.

La santé publique rappelle que les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent recevoir une dose de rappel, si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose du vaccin anti-COVID-19.

Mise à jour à l’Hôpital de Moncton

L’Hôpital de Moncton signale vendredi que 23 patients et 5 employés ont contracté le virus de la COVID-19. L’établissement hospitalier avait annoncé mardi que 4 des 16 unités de l’hôpital sont touchées.

Les autorités affirment que des tests de dépistage sont effectués régulièrement sur les patients et les membres du personnel des unités touchées. Elles ajoutent que d'autres patients sur d'autres unités seront aussi testés pour prévenir la propagation du virus au sein de l’établissement.

Réduction de l’achalandage aux urgences de deux hôpitaux

Le Réseau de santé Vitalité demande de limiter les visites durant la nuit, sauf dans des cas urgents, à l’Hôpital régional de Campbellton et à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

Selon un communiqué, cette mesure serait temporaire et occasionnée par un manque de personnel médical dans les deux établissements.

Hôpital Régional de Campbellton:

du dimanche 28 novembre au lundi 29 novembre, entre 20 h et 8 h

du lundi 29 novembre au mardi 30 novembre, entre 20 het 8 h

Hôpital Stella-Maris-de-Kent

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre, entre 8 het 20 h

du dimanche 28 novembre au lundi 29 novembre, entre 20 h et 8 h

Les services d’urgence de ces hôpitaux demeurent ouverts pour les gens qui ont besoin de soins urgents.