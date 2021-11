Winnipeg présente un budget préliminaire 2022 prudent pour se relever de la pandémie

Les effets de la pandémie comptent pour 30,2 millions de dollars dans le déficit de la ville qui est estimé à 43,5 millions de dollars au total.

Cette situation s’explique notamment par une baisse, qui était prévue, des usagers des autobus de la Winnipeg Transit de 60 à 75 % en 2022 par rapport à avant la pandémie. La Ville s'attend à engranger moins de recettes de stationnement et moins de recettes provenant des infrastructures municipales, comme les piscines et les centres de loisirs, en plus de voir ses factures d’entretiens ménagers augmenter en raison des protocoles de désinfection.

En 2022, la Ville puisera dans son fonds de réserve et dépensera moins d’argent dans les infrastructures pour parvenir à équilibrer son budget. Elle veut aussi de réduire les dépenses de la police.

Winnipeg, comme toutes les villes canadiennes, a l’obligation de présenter un budget équilibré. Seuls les gouvernements fédéral et provincial peuvent présenter un budget déficitaire.

Augmentation du budget de fonctionnement

La Ville propose pour 2022 un budget de fonctionnement de 1,195 milliard de dollars, soit une hausse 15 millions de dollars par rapport à l’an dernier. Cela représente une augmentation de dépenses de 1,5 % pour une année où le taux d’inflation au Canada est de 4,7 %.

Pour le huitième et dernier budget du maire Brian Bowman, l’impôt foncier augmentera de 2,33 %, comme cela a été le cas chaque année depuis son élection, en 2014. Cela signifie qu'un propriétaire d’une maison de valeur moyenne paiera 43 $ de plus.

Deux pour cent de cet argent provenant de la poche des contribuables servira à protéger les services de premières lignes de la Ville. Le reste sera investi dans la voie rapide Southwest du transport en commun.

Des projets d'infrastructures, malgré un budget serré

Une partie de l'argent provenant de l'impôt foncier sert habituellement à financer les infrastructures routières, mais cette année, la Ville utilisera du financement fédéral à cette fin. Elle veut investir 164 millions de dollars sur son réseau routier, un record.

Par ailleurs, elle compte aussi dépenser 50 millions de dollars pour remplacer ses autobus diesel par des véhicules électriques, 13 millions de dollars pour bâtir une nouvelle caserne de pompiers et d’ambulanciers dans le secteur du parc Windsor et près de 2 millions de dollars pour remplacer l’asphalte qui s’effrite sur la piste où les policiers de Winnipeg apprennent à conduire.

Malgré un nouvel engagement provincial à aider la ville à développer son système de transport en commun, le budget prévoit que la conception de nouveaux corridors de transport rapide au centre-ville ne commencera pas avant 2025 ou 2026.

De l'argent pour lutter contre l'itinérance

Malgré ce budget serré, la Ville veut engager de nouvelles dépenses pour réduire l’itinérance, notamment dans le cadre de sa nouvelle Stratégie de lutte à la pauvreté adoptée jeudi.

Environ 1,1 million de dollars d'investissements pour des services de proximité, des toilettes publiques et des logements sociaux rapidement livrés sont inscrits au budget. Les deux tiers de ce montant sont de nouveaux investissements.

Plus de détails à venir