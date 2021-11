COVID-19 : télétravail obligatoire à Sudbury

Santé publique Sudbury et districts impose des mesures plus strictes face à l’augmentation des cas.

L’organisme souligne que Sudbury est parmi les trois régions les plus touchées en Ontario.

Selon un communiqué émis vendredi après-midi, les mesures appliquées le 8 novembre dernier ont enrayé la croissance rapide des cas de COVID-19.

Cependant, les taux d’infections demeurent à un niveau inacceptable, selon la Santé publique Sudbury et districts.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’organisme de santé indique que : bien que les cas reliés aux écoles et à la propagation dans les ménages soient la cause des taux d’infections toujours élevés, des cas continuent d’être signalés chez les jeunes adultes, dans les rassemblements sociaux et dans les lieux de travail.

Approche mesurée et responsable

À la suite de l’analyse des données, la médecin hygiéniste, Dre Penny Sutcliffe émet de nouvelles mesures et recommandations  (Nouvelle fenêtre) .

« En raison de la présence du virus dans toutes les sphères de la communauté, notre réponse doit viser toutes ces sphères afin de réduire les déplacements et les interactions face à face. C’est la raison d’être des instructions de travail à distance. » — Une citation de Dre Penny Sutcliffe, médecin-hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts

Ces mesures entrent en vigueur le lundi 29 novembre 2021, à minuit une.

La Dre Sutcliffe oblige notamment les gens à travailler de leur domicile, sauf si leur présence sur place est requise.

Les écoles doivent aussi immédiatement appliquer certaines mesures :

Assemblées strictement virtuelles dans les écoles élémentaires et secondaires

Port du masque obligatoire pour les élèves à l’extérieur, si la distanciation physique ne peut être respectée

Maintien de la distanciation entre les cohortes à l’extérieur, autant que possible

Interruption des excursions scolaires exigeant un transport collectif et ne devant pas avoir lieu en plein air, pour les élèves de l’élémentaire et du secondaire

Limitation du nombre de visiteurs dans les écoles et respect strict des protocoles dans leur cas (par exemple, confirmation du dépistage des symptômes, port du masque et accès limité)

Confirmation quotidienne obligatoire du dépistage des symptômes

Ces mesures renforcées de santé et de sécurité seront directement transmises aux conseils scolaires et il faut les appliquer dès que possible et d’ici le 1er décembre 2021, au plus tard.

L’Organisme recommande aussi fortement que les enfants se fassent vacciner contre la COVID-19 dès que possible.