COVID-19 : 47 nouveaux cas à Ottawa, 16 en Outaouais

La montée des cas continue à Ottawa alors que 47 nouvelles infections ont été répertoriées, vendredi. On n’en compte 16 de plus en Outaouais. Aucun décès n’a été constaté des deux côtés de la rivière.

Santé publique Ottawa (SPO) a rapporté 47 infections supplémentaires, vendredi. C’est cinq cas de plus que le bilan de la veille.

Actuellement, 318 cas sont considérés actifs dans la capitale fédérale.

Sur le site internet de SPOSanté publique Ottawa , on remarque que 12 personnes sont hospitalisées, mais qu’aucune d’entre elles ne se trouve aux soins intensifs.

Le nombre de décès reste toutefois inchangé. Depuis le début de la pandémie, 31 837 Ottaviens ont contracté le coronavirus et 617 en sont décédés.

L’Ontario affiche également des chiffres inquiétants. Les autorités de santé publique constatent le plus grand nombre de cas en 10 semaines. Près de 930 infections ont été répertoriées, c’est 17 % de plus que vendredi dernier. Six morts s’ajoutent aussi au bilan de la province.

16 cas de plus en Outaouais

Du côté de l'Outaouais, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 16 nouveaux cas.

Actuellement, 91 cas sont actifs dans la région, toutefois aucun nouveau décès n’a été constaté.

Depuis février 2020, 14 531 résidents de la région ont contracté le coronavirus et 223 en sont décédés.

La province de Québec franchit de nouveau la barre des 1 000 nouveaux cas, vendredi, avec 1 037 nouvelles infections. Cependant, aucun décès n’a été constaté. Un peu plus de 200 personnes sont hospitalisées et 43 d’entre elles se trouvent aux soins intensifs.

Plus de détails à venir.