Coaticook se mobilise pour son service d’urgence

Jusqu'à 11 h, les citoyens sont attendus devant l'Hôpital de Coaticook. Le but est de réussir à démontrer l'importance de ce service pour la population. C'est plus une mobilisation qu'une manifestation , nuance Simon Madore, le maire de Coaticook.

Nous, on a eu quelques rencontres avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS. On dit aux citoyens ce qu'on entend dans ces rencontres-là, mais les citoyens en veulent plus. Ils ne lâchent pas le morceau , plaide-t-il.

« Coaticook a droit a son urgence 24/7 et c'est ce qu'on fait [samedi]. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook.

La Corporation de développement communautaire de la MRCMunicipalité régionale de comté de Coaticook fait partie de l'organisation de cette mobilisation. On veut que les gens nous fassent part de leurs inquiétudes, de témoignages. On sait que ça a déjà sauvé des vies d'avoir l'urgence ici à Coaticook , explique la directrice générale, Émilie Drouin.

Cette dernière soutient que ce n'est pas seulement le milieu communautaire qui se mobilise contre cette fermeture, mais bien l'ensemble de la population. On aura des représentants du milieu municipal, du milieu agricole, du milieu des affaires et industriel. On a des entreprises ici qui fonctionnent 24 heures sur 24 , rappelle-t-elle.

La situation est d'autant plus préoccupante que les heures d'ouverture réduites ont déjà des répercussions sur les services à la population, selon le maire de la municipalité de près de 9000 habitants.

C'est vraiment ce côté-là qu'on veut faire ressortir aussi : que les gens refusent d'avoir des soins quand c'est en dehors de la MRCMunicipalité régionale de comté , souligne Simon Madore.

« À l'heure où on se parle, on a des refus de prendre l'ambulance parce qu'on sait que quand on va à l'urgence de Sherbrooke, il faut revenir par nos propres moyens. Les organismes communautaires sont très amers de ça. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook

Des centaines de personnes attendues

La directrice générale de la Corporation admet aussi vouloir ajouter du poids aux demandes des élus et autres acteurs du milieu qui se mobilisent déjà pour le maintien de l'urgence à temps complet. On souhaite une plus grande ouverture [du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS]. Ce qu'on a comme écho des négociations en ce moment, c'est que c'est un peu à sens unique , déplore-t-elle.

Le maire Simon Madore confirme cette impression.

On a eu des rencontres où on se faisait informer. [...] On voudrait rentrer en mode solution et c'est ce que je proclame haut et fort. Oui, on est là pour se parler, mais on est là aussi pour s'écouter. On a de bonnes idées et on veut les faire entendre. On voudrait que le CIUSSS nous rencontre pour des rencontres plus constructives.

Émilie Drouin espère voir devant l'Hôpital de Coaticook quelque 500 personnes, samedi matin. C'est Coaticook qui est touché, mais aussi tous les petits villages aux alentours. Eux se retrouvent encore plus loin des services de santé, encore plus loin de Sherbrooke , insiste-t-elle.

« C'est vraiment une heure [de mobilisation] qui pourrait changer le cours des choses. » — Une citation de Émilie Drouin, directrice générale de la Corporation