Ottawa : les premiers autobus électriques en service dès janvier

Ça, c’est l’avenir pour les autobus d’Ottawa! , s’est exclamé le maire Jim Watson, aux côtés du conseiller Allan Hubley, président de la Commission du transport en commun et Bryce Conrad, président et chef de la direction d’Hydro Ottawa.

Tous trois étaient réunis au garage Saint-Laurent d’OC Transpo en avant-midi afin d’en faire l’annonce, en compagnie de la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar.

Actuellement, on termine la formation et les tests pour être sûrs que tout va bien et ensuite on sera en mesure de recevoir les usagers en janvier , a indiqué la directrice générale.

« Je pense que c’est un beau geste que OC Transpo fait pour l’environnement. » — Une citation de Renée Amilcar, directrice générale d’OC Transpo

Le maire Jim Watson dévoile les premiers autobus électriques d'OC Transpo. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le garage Saint-Laurent a d’ailleurs été modifié afin d’accueillir quatre bornes de recharge qui ont été installées par Envari Energy Solutions, une filiale d’Hydro Ottawa.

Zéro émission d'ici 2036

Ces quatre autobus électriques sont les premiers de 450 autobus qui sont attendus d’ici 2027 et qui viendront remplacer les autobus au diesel. D’ailleurs, 74 autres autobus devraient être ajoutés d’ici 2023.

OC Transpo estime que sa flotte d’autobus n’émettra aucune émission de gaz à effet de serre d’ici 2036. Par ailleurs, les autobus électriques devraient faire diminuer les coûts d’exploitation en plus de diminuer la pollution sonore sur les routes.

Un autobus électrique d'OC Transpo. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les coûts de renouvellement de la flotte d’autobus ne devraient pas être refilés aux usagers, assure OC Transpo, qui vouloir tirer profit de prêts et de subventions gouvernementales pour régler la note.

Avec les informations de Frédéric Pepin