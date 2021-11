Des finales de curling dominées par d’anciens Olympiens?

L’athlète croit que l’équipe du Terre-Neuvien Brad Gushue et celle de l'Ontarien Brad Jacobs pourraient s’affronter lors de la finale masculine, dimanche. Toutes les deux ont déjà représenté le Canada aux Jeux olympiques par le passé.

Ç’a été une partie très, très intéressante cette semaine quand ils ont joué l'un contre l'autre, explique Amélie Blais. Ça s’est rendu en manche supplémentaire, mais Gushue a finalement eu l’avantage de cette partie.

« Ça va être, je crois, une finale très enlevante! » — Une citation de Amélie Blais, curleuse professionnelle

Chez les femmes, les regards se tournent vers l’équipe de Jennifer Jones, ancienne représentante du Canada lors des Jeux de Sotchi en 2014.

Elle pourrait affronter l’équipe de la Manitobaine Tracey Fleury qui, depuis le début des essais olympiques, est demeurée invaincue. Elle n’a jamais gagné de très gros événements, mais elle est vraiment sur une progression constante dans les dernières années, analyse Mme Blais. C’est une équipe très calme sur la glace, mais qui a le feu de la victoire.

À son avis, il ne fait aucun doute que l’atout qui permet aux meilleures équipes de se démarquer sur la glace à Saskatoon est l’expérience. C’est une préparation qui est faite sur trois ans pour se rendre jusqu'aux qualifications olympiques. C’est sûr que l’expérience joue un gros rôle, mais aussi la gestion du stress.

Une déception pour la Saskatchewan

L’équipe de Matt Dunstone, seule représentante de la Saskatchewan, n’a en revanche pas su répondre aux attentes de ses partisans.

Malheureusement, ils ont dû faire un changement dans leur alignement dans les derniers jours qui ont précédé les qualifications olympiques , explique Amélie Blais.

À écouter : Point du Jour : Analyse des performances de Curling

Selon elle, le départ du vice-capitaine de l’équipe, Braeden Moskowy, a pu nuire aux performances de Matt Dunstone. Bien que ce dernier ait déjà joué avec le remplaçant Colton Lott, Amélie Blais croit que ce changement a pu avoir une influence sur la dynamique et la communication entre les joueurs une fois sur la glace.

Ils ont connu un début de parcours très difficile avec seulement deux victoires [en date de vendredi matin]. On va espérer qu’ils connaissent une meilleure journée aujourd’hui.

Une réussite olympique qui ne se répète pas

Une autre équipe qui n’a pas su tirer son épingle du jeu est celle de l'Ontarienne Rachel Homan, la représentante canadienne aux Jeux de Pyeongchang en 2018, qui se retrouve en bas du classement.

Rachel Homan lors de son dernier match aux Jeux olympiques de Pyeongchang Photo : Reuters / Lucy Nicholson

L’équipe avait accueilli deux nouvelles joueuses peu avant le début de la pandémie. On sent qu’il manquait vraiment une étincelle, cette semaine, dit Amélie Blais. Surtout Rachel [Homan] qui a eu un très faible pourcentage dans ses placements. On voit que la chimie d’équipe, la communication, c’est différent. Elles sont maintenant officiellement éliminées des qualifications olympiques.

Les finales masculine et féminine se dérouleront dimanche, à Saskatoon. Les deux équipes gagnantes représenteront le Canada lors des prochains Jeux olympiques en février 2022.