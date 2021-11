Nouveau variant : les appels se multiplient pour une sécurisation des frontières

Devant la progression rapide dans le monde du nouveau variant B.1.1.529 de la COVID-19, le chef de l’opposition conservatrice à Ottawa, Erin O’Toole, demande au gouvernement Trudeau de « sécuriser » dès maintenant les frontières par mesure de précaution. Les gouvernements du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta ont fait de même.

Dans un communiqué publié vendredi, Erin O’Toole explique qu’il est urgent de se préparer à l’arrivée de ce variant potentiellement très contagieux qui gagne actuellement du terrain dans le sud de l’Afrique et en Asie.

« Avec les rapports sur la propagation d'un nouveau variant de la COVID-19, nous avons une petite fenêtre d'opportunité pour agir, et nous devons agir maintenant. » — Une citation de Erin O’Toole, chef de l’opposition officielle

Estimant que les leçons tirées des premières phases de la pandémie doivent guider nos actions aujourd'hui , le chef conservateur demande une mise à jour immédiate par Ottawa des avis sanitaires aux voyageurs canadiens qui se rendent en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, au Botswana, au Lesotho et en Eswatini.

Les conservateurs réclament également l’interdiction temporaire des voyages non essentiels à destination et en provenance des pays où se propage le nouveau variant. M. O’Toole demande aussi le retour du dépistage obligatoire dans tous les aéroports internationaux pour les passagers en provenance des pays touchés par le variant, qu’ils soient vaccinés ou non contre la COVID-19.

On demande aussi l’imposition d’une quarantaine à tous ces passagers, encore une fois, peu importe leur statut vaccinal.

Les provinces inquiètes

Dès le début de la journée, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a réclamé l'interdiction immédiate des vols en provenance des pays préoccupants à la suite d’une rencontre avec le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore. J’ai contacté le gouvernement fédéral pour exprimer mon extrême inquiétude quant aux risques qu’il y a et à la nécessité d’agir immédiatement , a déclaré Doug Ford.

À Québec, le premier ministre François Legault a lui aussi exhorté Ottawa à interdire dès maintenant les vols ou les passagers qui viennent ou qui sont passés par l’Afrique du Sud .

C’est vraiment très inquiétant. On a confirmation que c’est déjà en Belgique , a renchéri le premier ministre du Québec.

En Alberta, le premier ministre Jason Kenney a lui aussi sonné l’alarme.

Je demande au gouvernement fédéral de suivre l'exemple de la Grande-Bretagne en interdisant les voyages dans les pays où circule ce nouveau variant dangereuse de la COVID-19. Le Canada ne doit pas répéter l'erreur de sa politique d'ouverture des frontières au début de la pandémie mondiale , a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Point de presse d'Ottawa cet après-midi

À Ottawa, où on affirme suivre la situation de près, une conférence de presse du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos et de son collègue des Transports, Omar Alghabra, est prévue cet après-midi afin de fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19) et des dispositions pour répondre au variant B.1.1.529 .

Une souche préoccupante

Potentiellement très contagieux, le variant B.1.1.529 a été détecté ces derniers jours en Afrique du Sud.

Selon les experts, le variant B.1.1.529 présente un nombre extrêmement élevé de mutations et un potentiel de propagation très rapide.

Les scientifiques ignorent pour l’instant quelle sera l’efficacité des vaccins en circulation contre cette nouvelle forme du Coronavirus.

Alors qu’il se répand rapidement dans le sud du continent africain, des cas de variant B.1.1.529 ont aussi été rapportés à Hong Kong. Déjà, la Grande-Bretagne a annoncé l’interdiction d’entrer sur son territoire aux voyageurs en provenance de six pays d’Afrique et la suspension de tous les vols en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana.