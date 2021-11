Deux Winnipégois accusés du meurtre de l’agent Shelby Patton 

Alphonse Stanley Traverse, 42 ans, est accusé de meurtre au premier degré, et Marlene Velma Louise Pagee, 43 ans, est accusée de complicité après le meurtre.

Les accusations d’homicide involontaire initialement portées contre ces deux personnes ont été retirées.

L’agent de la GRCGendarmerie royale du Canada d’Indian Head Shelby Patton est mort le 12 juin dernier alors qu’il enquêtait sur deux suspects au volant d’une camionnette volée au Manitoba.

Vendredi, la commissaire ajointe de la GRCGendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, a indiqué par voie de communiqué que les policiers du Groupe des crimes majeurs du District du Nord de la GRC de la province ont enquêté assidûment sur la mort du gendarme. Ils ont interrogé notamment des témoins et effectué des analyses judiciaires.

C’est grâce à ce travail sans relâche, et en consultation avec le service des poursuites de la Couronne, dit-elle, qu’Alphonse Stanley Traverse a été accusé de meurtre au premier degré.

Toutes les autres accusations précédemment annoncées sont actuellement devant les tribunaux.

Les deux accusés ont été mis sous garde lors de leur arrestation. Alphonse Stanley Traverse a comparu à la cour provinciale à Regina à 9 h 30, vendredi, et Marlene Velma Louise Pagee comparaîtra à 14 h.