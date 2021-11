Windsor-Essex compte 75 nouveaux cas de COVID-19

Vendredi, le nombre de cas actifs s’élevait à 421, soit plus du double de ce qu'il était il y a environ trois semaines.

Le bureau de santé publique de Windsor-Essex précise également que 14 personnes sont actuellement hospitalisées.

31 éclosions actives

Il y a 31 éclosions en cours, parmi lesquelles 9 dans des lieux de travail et 10 en milieu communautaire.

Des éclosions sont en cours à l'Hôpital régional de Windsor, dans les centres de soins de longue durée Chartwell Royal Oak et The Village at St. Clair et dans neuf écoles.

Chatham-Kent et Sarnia-Lambton

Dans la région de Sarnia-Lambton, un décès supplémentaire dû à la COVID-19 est enregistré. Au total, 76 décès sont liés à la COVID-19 dans la région. Vendredi, il y avait 45 cas actifs.

À Chatham-Kent, il y a 7 nouveaux cas et 57 sont actuellement actifs.