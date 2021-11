Nomination de Mary Simon : plaintes non fondées, dit le commissaire

Au total, sur l’ensemble des plaintes reçues - plus de 2000 selon ce qu’avait indiqué le commissaire à Radio-Canada -, 1341 ont été retenues.

Selon les plaignants, le Bureau du Conseil privé (BCP) a manqué à ses obligations prévues à la partie VII de la Loi sur les langues officielles (la Loi) dans le cadre du processus de recommandation de candidatures pour la fonction de gouverneur général qui a mené à la nomination, par le premier ministre, de Mary May Simon.

Première gouverneure générale autochtone, Mary May Simon a été nommée 30e gouverneure générale le 6 juillet dernier. Mme May Simon parle l'inuktitut et l'anglais, mais ne parle pas le français.

Mais selon le commissaire, le BCPBureau du conseil privé n’a qu’un rôle de recommandation dans le processus de nomination du gouverneur général .

Ses recommandations ne lient pas le premier ministre, qui peut considérer des candidatures non recommandées ainsi que des facteurs ou des éléments non évalués par le comité de recommandation. L’intervention du premier ministre et sa propre prise de décisions peuvent ainsi être qualifiées d’indépendantes du processus enclenché par le BCPBureau du conseil privé , écrit le commissaire dans son rapport préliminaire d’enquête, dont Radio-Canada a obtenu une copie.

Ainsi, je ne peux pas conclure que le BCPBureau du conseil privé est responsable de l’ultime décision du premier ministre quant à son choix de gouverneur général , poursuit le commissaire qui estime que le BCPBureau du conseil privé avait pris des mesures positives dans le cadre du processus de sélection des candidats recommandés au premier ministre pour le poste de gouverneur général.

Ces mesures démontrent le respect de l’engagement du gouvernement fédéral à reconnaître et à promouvoir le statut et l’usage du français.

Le commissaire juge donc que les plaintes qui lui ont été formulées ne sont donc pas fondées.

« La fonction de gouverneur général, bien que largement symbolique, demeure un poste porteur des valeurs fondamentales de la société canadienne. Ainsi, je tiens à rappeler aux décideurs qu’il est tout à fait possible d’arrimer langues officielles et inclusion, particulièrement en raison de l’importance de la fonction de gouverneur général pour tous les Canadiens, peu importe leur langue ou leurs origines. » — Une citation de Extrait du rapport du commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge

Le commissaire tient toutefois à rappeler l’importance du bilinguisme dans son rapport.