Le Noël du pauvre : circuler sur les rues de la générosité

La journée du téléthon Le Noël du pauvre commence très tôt pour les bénévoles qui vont à la rencontre des automobilistes aux quatre coins de la région, dans les barrages routiers à une vingtaine d’intersections de Nicolet, de Shawinigan et de Trois-Rivières. Bien que la formule soit reprise chaque année, une nouveauté marque le 63e téléthon. Les bénévoles dévoués à la générosité agrandissent leur territoire et se positionnent à de nouveaux endroits.

Une trentaine de bénévoles seront postés aux deux nouveaux barrages dans la municipalité de Saint-Boniface. Les brigades seront visibles à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Trudel Est de même qu’à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Trudel Ouest.

La responsable des barrages routiers de Shawinigan et de Saint-Boniface est bien heureuse de ces ajouts, surtout avec les conditions météorologiques de ce vendredi qui rendent les collectes plus agréables.

« On a une très belle petite neige qui tombe. Les routes sont dégagées. Donc, c’est la température parfaite, féerique pour se mettre dans l’ambiance de générosité », indique Émilie Marchand.

Bien que la neige ajoute à la magie de la journée, les organisateurs souhaitent que les automobilistes soient prudents à l’approche des bénévoles postés aux différentes intersections en raison des précipitations. Photo : Radio-Canada / Nancy Sabourin

En plus des bénévoles de Saint-Boniface, Shawinigan compte 155 volontaires qui accueillent les automobilistes dans cinq points de collecte. On a 80 élèves du Séminaire Sainte-Marie qui sont là. On a aussi plusieurs personnes du Centre d’action bénévole qui sont là pour récolter des dons jusqu’à 18 h , ajoute Mme Marchand.

L’an passé, les dons faits aux barrages routiers ont fracassé tous les records. Elle souligne que 32 000 $ ont été amassés dans les rues de Shawinigan, alors que la moyenne est d’environ 20 000 $.

Les automobilistes sont accueillis avec un sourire par les bénévoles au barrage routier du Noël du pauvre au coin de la rue des Bouleaux et du boulevard des Chenaux, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Nancy Sabourin

La même magie s’est produite à Trois-Rivières, comme l’explique le responsable des barrages pour le Noël du pauvre dans le secteur de Trois-Rivières Roger Larivière. L’année dernière, c’est sûr que c’était une année exceptionnelle. On ne savait pas vers quoi on se dirigeait avec le confinement. On a fait un très gros record. Je ne pense pas qu’on puisse revoir ça, mais tant mieux si on le revoit! On a amassé 60 000 $, l’année dernière, par les barrages routiers. L’objectif pour ce secteur est de récolter environ 40 000 $ le jour du téléthon, dans les huit points de collecte de la ville.

Des bénévoles de tous âges participent à la collecte des dons dans les différents barrages routiers du téléthon Le Noêl du pauvre. Photo : Radio-Canada / François Genest

Une grande soirée de générosité s’annonce

Les barrages routiers sont le prélude à la grande fête de la générosité qui se tiendra ce soir, à la salle J.-Antonio-Thompson, dès 17 h. Le président du conseil d’administration du Noël du pauvre Pierre Normand est fébrile en raison des secrets bien gardés chez les grands donateurs.

Ça s’annonce très bien. La réponse est excellente. Ce qu’on voit cette année, c’est que les gens nous réservent des surprises. Les gens ne veulent pas dévoiler les montants qu’ils vont donner. Alors, on va être aussi surpris que les gens qui vont suivre le téléthon , raconte-t-il.

Cette année, le 63e téléthon coïncide avec le Vendredi fou, cette grande journée de consommation à l’échelle du pays. L’animatrice du téléthon Sophie Bernier espère que les gens épargneront quelques dollars pour venir en aide aux gens dans le besoin de la communauté.

C’est le Vendredi fou. Vous allez sûrement faire des achats en ligne. Peut-être pourriez-vous faire moins d’achats en ligne et considérer que les économies que vous allez faire, vous les réinvestissez dans le bien-être de la région , indique l’animatrice.

Sophie Bernier rappelle que chaque petit don fait une réelle différence dans la vie des gens aidés par le téléthon. Pour chaque dollar récolté, 92 cents est remis à la communauté.