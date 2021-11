Brève comparution de Peter Nygard, magnat de mode accusé d’agressions sexuelles

Nygard, 80 ans, n'était pas présent à son audience par vidéoconférence à partir du Centre de détention du sud de Toronto, où il est emprisonné depuis son transfert du Manitoba à la fin octobre.

On ignore les raisons de son absence, mais il avait déjà signé une dérogation pour laisser son avocat le représenter dans une telle éventualité.

L'individu fait face à six accusations d'agression sexuelle et trois de séquestration au Canada. Les allégations concernent des agressions présumées qui seraient survenues il y a plus de 20 ans dans la métropole, selon la police de Toronto.

Son audience a été ajournée au 10 décembre prochain. On s'attend à ce que la Couronne et la défense établissent un calendrier pour l'audience sur le cautionnement.

L'avocat de la défense, Brian Greenspan, a demandé deux jours d'audience. Le procureur de la Couronne, Neville Golwalla, ne s'y est pas opposé.

L'administration judiciaire n'était toutefois pas encore en mesure à ce moment-ci de dégager des dates pour satisfaire les deux parties.

Un interdit de publication nous empêche d'en dire davantage dans cette affaire.

Peter Nygard, lors d'une précédente comparution à la mi-novembre à Toronto. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard a par ailleurs récemment consenti à être extradé vers les États-Unis, où il fait face à des accusations pour agressions sexuelles à New York.

Les autorités américaines l'accusent d'avoir utilisé sa position de force dans l'industrie de la mode pour leurrer des femmes et des jeunes filles mineures en leur promettant des occasions en or pour leur carrière ou des sommes d'argent.

Nygard avait déposé une demande de libération sous caution en janvier 2021, alors qu'il était toujours emprisonné au Manitoba, mais sa requête a été rejetée par un tribunal de cette province.

Il avait fait appel de la décision et essuyé un nouveau refus en mars dernier. La Cour suprême du Canada a par la suite refusé d'entendre sa demande de contester la décision de la Cour d'appel du Manitoba.