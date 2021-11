La FSSS-CSN en faveur de la grève générale illimitée dans les CPE le 1er décembre

Les 11 000 membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont voté à 92,1 % en faveur de la grève générale illimitée. Ils sont employés dans quelque 400 CPE de la province.

Mercredi, les membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) avaient accordé pareil mandat, dans une proportion de 91,2 %, à leurs représentants syndicaux.

Un troisième groupe, le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, tient jusqu’à mardi un vote sur l'octroi d'un mandat de grève.

Le salaire des éducatrices et des autres travailleurs des CPE est au cœur du conflit.

Le syndicat réclame du gouvernement du Québec qu’il applique aux responsables en alimentation, aux adjointes administratives et aux conseillères pédagogiques le même rattrapage salarial qu’il a accordé aux éducatrices et aux éducateurs.

La FSSS-CSN estime que ces autres salariés ne représentent que 15 % de l'ensemble du personnel des CPE.

La proposition gouvernementale porterait à 420 millions la masse salariale annuelle des 11 000 salarié-es syndiqués à la CSN, alors que la proposition syndicale porterait cette même masse salariale à 426 millions ,selon la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamps.

La FSSS-CSN affirme que d'autres enjeux sont discutés, tels que le respect des ratios d'enfants par éducatrice, la rémunération du temps de préparation des dossiers et de la cuisine, ainsi que le nombre de semaines de vacances et de jours fériés.

Jeudi, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, avait manifesté son exaspération devant la possibilité d’une grève. Il est temps d'être raisonnable , avait-elle lancé aux travailleuses des Centres de la petite enfance.

On ne pourra pas être en mesure d'offrir la même hauteur, la même capacité d'augmentation pour tous les secteurs du CPE Centre de la petite enfance , a prévenu Sonia LeBel.

La ministre affirme qu’ on a perdu de vue la réalité des parents et n’écarte pas le recours à une loi spéciale. Toutefois, elle dit croire encore qu'une entente est possible avec les organisations syndicales.